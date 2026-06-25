◇インターリーグ ドジャース4−3ツインズ（2026年6月24日 ミネアポリス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては6回5安打3失点、8奪三振の力投で8勝目をつかみ、打者としても3回の第2打席で反撃の適時打を放つなど2安打で逆転勝利に貢献した。

この日は、捕逸で失点したものの1−0の2回1死満塁で9番・クライドラーへの初球がメジャー自己最速タイとなる101・7マイル（約163・6キロ）を計測するなど、100マイル（約160・9キロ）超えの直球は14球。昨年9月6日のオリオールズ戦の11球を上回り自己最多となった。

試合後、自己最速を計測するなど球速について大谷は「今日はシンカーが良かったかなと思うので、そこがいい感覚で投げれていれば、またちょっと違うピッチングの組み立てもできるんじゃないかなと思います」と振り返った。

また、カーブなどを織り交ぜ、打者のタイミングを外す重要性についても「持っているもの（球種）は使うべきですし、混ぜていった方が単純に打ち取りやすいと思うので、三振も増えるし、バットに当たらないってことはそれだけ失点率が下がるので重要なことではありますけど、日によって、良い球種悪い球種があるのも野球なので、そこの見極めが大事なのかなと思います」と分析した。