見上愛、上坂樹里が主人公を演じるNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜午前8時）は明治期の看護師が題材で、主人公はそれぞれに生きづらさを抱えた2人の女性、一ノ瀬りんと大家直美。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込み、傷ついた人々を守るために奔走し、時に強き者と戦う。明治という激動の社会を舞台に、幸せを求め生きる少し型破りな2人のナースの冒険物語となっている。

まだ女性の職業が確立されていない明治期に看護学を学んだ「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんモチーフに取り上げる。今回で114作目の朝ドラとなる。

◆第65回あらすじ◆

りん（見上愛）はシマケン（佐野晶哉）の小説を読む。一方の直美（上坂樹里）は、お見舞いに来ていた小川（甲斐翔真）に呼び止められて…。そんな中、ツヤ（東野絢香）がある事件を起こしてしまう。

※26日の放送は「FIFAワールドカップ2026」の生中継に伴い、午前８時、午後０時45分の再放送ともに27日にスライドして放送されます