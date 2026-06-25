アイデア力に特大拍手！「表裏を同時に賢く活用できる！」ありそうでなかった100均の天才収納

ダイソーで、ありそうでなかったキッチンのシンク下扉用収納グッズを発見。表面はタオルバー、裏面は鍋ふたやまな板用のホルダーというように、スペースを有効活用できる優秀なホルダーです。別々のアイテムを設置するよりも、すっきりとした見た目を保てるのがGOOD！ホルダーの位置も変えられるので融通が利きますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シンクドア用まな板＆鍋ふたホルダー

価格：￥1,100（税込）

対応サイズ：まな板の厚さ30mmまで、鍋ふたの直径300mmまで、タオル掛け最大干し幅190mm

総耐荷重：3kg（タオル掛け1kg、ホルダー1個につき1kg）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480893518

ダイソーで高効率で優秀なキッチン収納グッズを発見！

今回は、ダイソーで見つけた『シンクドア用まな板＆鍋ふたホルダー』をご紹介します。価格は1,100円（税込）と少々お高めですが、便利そうだったので購入してみました！

キッチンのシンク下の扉などに簡単に設置でき、表面はタオルバー、裏面は鍋ふたやまな板用のホルダーというようにスペースを有効活用できる、ありそうでなかった商品です。

扉に吊り下げるタイプの商品は、掛けられる個数がどうしても限られてしまいます。扉裏にホルダーを並べ、表面にタオルかけやゴミ袋フックなどをかけると、扉のスペースがいっぱいに…。

使いにくい上、見た目もごちゃつきやすいです。その点、このアイテムは一体化しているので、すっきり使えるのが魅力です！

タオルバーが付いた本体、ホルダーが2個、ネジが4個、クッションシートが1枚入っています。

タオル掛けの耐荷重は1kgとなっています。タオルバーは本体に一体化している構造で、位置を移動させることはできません。

ホルダーの耐荷重は1個につき1kgです。手持ちのプラスドライバーを用いてネジで固定します。

ちなみに、フックの高さは好きな位置に設置できるので、戸棚の形状に合わせて使えるのが嬉しいポイント。戸棚や調理器具の並び、扉の形状に合わせて使用できるのが非常に便利です。

設置場所が傷つくのを防止するため、クッションシートを貼ります。小さくカットされたクッションシートが16枚入っているので、設置場所と接触する部分にしっかりと貼り付けて対策できます。

『シンクドア用まな板＆鍋ふたホルダー』の使い心地は？

早速試してみました。本体はスチール製でとても丈夫なので、テンションがかかりやすいタオルバー部分の耐久度も高そうで安心して使えます。

ただ、タオルを掛けの最大干し幅は190mmで、個人的にはやや狭く感じました。一般的なハンドタオルやフェイスタオルだと、縦に2つ折りにして掛けるような形になります。

2つ折りにすると通気性がイマイチなので、濡れたタオルの湿気が気になる方には少々不向きかもしれません。

ホルダーの対応サイズは、まな板の厚さは30mmまで、鍋ふたの直径は300mmまでとなっています。

1つだけでなく、2つ掛けられるというのがとても便利！ホルダーは鍋ふたがしっかりとはまりやすい構造で、ストレスなくスムーズに出し入れできます。

1,100円（税込）と高価格帯の商品ではありますが、設置しやすい上に作りも非常にしっかりしており、お値段相応の良い作りだと感じました。

今回は、ダイソーの『シンクドア用まな板＆鍋ふたホルダー』をご紹介しました。

キッチンの空いたスペースを有効活用できるだけでなく、快適に使える優秀なアイテムです！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。