「斬新すぎん！？」貼るだけで定位置が完成！メガネユーザー大歓喜の100均収納グッズ

セリアでユニークなメガネグッズを発見しました。なんと、粘着テープ付きで、壁に貼るタイプのメガネ用収納グッズ。定位置を作ることで、メガネを使いたいタイミングでサッと取れて便利です！スペースを取ることなく設置できるのも魅力。デスクサイドやベッドサイドなどに、簡単に設置できておすすめですよ！

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商品情報

商品名：メガネ収納（壁貼りタイプ）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：H5.5×W17×D3.2cm

対応するメガネのサイズ（約）：H5.5×W16×D2.5cmまで

耐荷重（約）：30gまで

販売ショップ：セリア

JANコード：4978929921392

メガネの定位置を作れる！セリアの収納グッズ

メガネグッズが充実するセリアで、またしても気になる商品を見つけました！

それが、この『メガネ収納（壁貼りタイプ）』という商品。壁に直接貼り付けるという、ちょっと珍しいタイプのメガネスタンドです。

筆者が訪れた店舗では、メガネグッズ売り場に陳列されていました。

粘着テープで壁に貼り付けて使うタイプです。

まず、接地面の汚れやホコリをよく拭き取り、しっかりと乾かします。裏面に粘着テープを貼り付け、剥離紙をはがします。

貼る位置を決めて、本体をしっかり押し当てて固定します。数時間おいて接着が十分に安定し、落下しないことが確認できたら使用できます。

『メガネ収納（壁貼りタイプ）』の使い心地は？

視力が低いと、メガネが手元にない場合に探すこと自体が困難になってしまうことがあります…。その点、こういった定位置を作ることで、そういったトラブルがなくなりやすいのはいいなと思いました！

壁に直接貼り付けることができるので、スペースを取ることなく設置できるのも魅力の1つ。浮かせて収納できるので、掃除の邪魔にもなりにくいです。

メガネをサッと取り出してワンアクションでしまえるので、例えば仕事中だけ使いたいブルーライトメガネや、お休み時にベッドサイドに置いておきたいメガネに便利！とても斬新ですが、よく考えられたアイデアグッズでした。

今回は、セリアの『メガネ収納（壁貼りタイプ）』をご紹介しました。

最初はユニークだなと思いましたが、使いたいタイミングで定位置にメガネがあることが安心につながるのは驚きでした！これが110円（税込）で手に入れられるのはありがたいです。

気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。