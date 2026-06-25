100均で一目惚れ！「ありそうでなかったデザイン！」「まるでガラスみたい」「夏にぴったり」

冷たい麺類やさっぱりしたメニューが増える季節は、食卓にも涼しさを取り入れたくなりますよね。ダイソーには、見た目から夏らしさを感じられるアイテムが揃っています。食卓に並べるだけで、少し特別な雰囲気を演出できちゃいます。見た目のおしゃれさだけでなく、毎日の食事で使いやすい工夫もしっかり詰まっています。

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商品情報

商品名：クリア箸（透明、2膳）

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：23cm

入数：2膳

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480731544

まるでガラスみたい！透明感が映える！ダイソーの『クリア箸』

暑い季節になると、食器やカトラリーも見た目の涼しさを意識したくなります。そんなときにダイソーのキッチングッズ売り場で目を引いたのが、『クリア箸』です。

まるでガラスのような見た目で、なんとも涼しげな印象。食卓に置くだけで季節感を演出してくれます。

木製のお箸は長く使っていると先端の傷みが気になることがありますが、このお箸は樹脂製なので先端部分の劣化が気になりにくいのも嬉しいところです。

長めのすべり止めで麺類もつかみやすい！

先端には凹凸加工が施されていて、食べ物がすべりにくい形になっています。見た目だけでなく実用性もしっかり備えています。

すべり止めの凹凸が少し広めの範囲に入っているため、食材をつかんだときの安定感があるのもポイント。麺類などもつるっと落ちる感じが少なく、食べやすいです。

すべり止めの凹凸自体が比較的大きめに作られているので、小さな食材もつかみやすいです。毎日の食事でしっかり活躍してくれます。

シンプルなデザインなのに存在感があり、冷たい麺類や冷奴、サラダなど夏のメニューとも相性が良さそう。食卓の雰囲気を少し変えたいときにも取り入れやすいアイテムです。

あわせてチェックしたいのが、ダイソーの『円錐鉢』です。ガラス食器は価格が高めなものも少なくありませんが、こちらは110円（税込）とお手頃価格です。

材質はソーダガラスで、全体にほどよい厚みがあります。小ぶりながら存在感があり、食卓に置くとしっかり映えるデザインです。少し珍しいトルコ製という点も特別感があります。

表面には凹凸加工が施されており、光の当たり方によって表情が変わるのもおしゃれ。サイズは小鉢として使いやすく、フルーツやヨーグルト、ちょっとした副菜を盛り付けるのにぴったりです。

今回は、ダイソーの『クリア箸（透明、2膳）』と『円錐鉢』をご紹介しました。透明感のあるお箸とガラスの器を組み合わせると、いつもの食卓もぐっと涼しげな雰囲気に。

夏らしい食卓づくりを楽しみたいときにぴったりのアイテムです。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。