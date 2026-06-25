見つけたらラッキー「ある層に大人気！」大人もハマる100均キーホルダー

ダイソーで今注目を集めている、本物のCDケースを小さくしたような見た目のキーホルダー。推しの写真を持ち歩きたい人はもちろん、昔CDを集めていた世代にも刺さる、ちょっと懐かしい気分になれるアイテムです。中身を入れ替えてカスタムできるのが特徴で、その日の気分に合わせてアレンジも楽しめます。

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商品情報

商品名：キーホルダー（CD風、開閉可能）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480852416

ダイソーで人気爆発中！本物のCDみたいに開閉できるキーホルダー

ダイソーのキーホルダー売り場で、CDケースをそのまま再現したようなユニークなキーホルダーを発見。実はこれ、今かなり人気の商品で、見つけられたらラッキーなアイテムなんです！

店頭でも品薄が続いている商品だったので、筆者はあわててゲットしました。ケースはパカッと開閉できるようになっていて、中にジャケットを入れられます。

本物のCDケースのような見た目と開閉ギミックが魅力です。

好きなアーティストの写真を入れたり、推しの写真や、自分で描いたイラストを入れたりとアレンジは自由自在。自分だけのオリジナルキーホルダーを作れるのが楽しいところです。

自由にカスタムできることから、推し活を楽しむ人を中心に人気を集めています。

ちなみに、CD部分は取り外せそうにも見えますが、実際には結構しっかりめに固定されています。無理に力を入れると壊してしまいそうだったので、筆者は途中で断念しました。

ジャケットを入れ替えて楽しめる！推し活にもオススメ！

家にあった台紙をカットし、シールを貼ってジャケット風にアレンジしてみました。

そのままでもかわいいキーホルダーですが、中身を入れるだけで印象がかなり変わります。その日の気分で好きな写真に差し替えたりと、いろいろ試したくなるアイテムです。

推し活アイテムとして人気なのも納得ですが、大人世代にも刺さりそうなデザインです。昨今はCDを買う機会も少なくなってきているので、ケースを開け閉めする感覚に懐かしさを覚える人も多そうです。

今回は、ダイソーの『キーホルダー（CD風、開閉可能）』をご紹介しました。お気に入りの写真やイラストを差し替えて楽しめるので、ひとつ持っているだけで何通りもの楽しみ方ができます。

遊び心たっぷりのキーホルダーで、昔CDショップに通っていた大人世代にとっては思い出のアイテムにもなりそうです。ダイソーで見つけたら、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年6月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。