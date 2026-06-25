人気子役の永尾柚乃（９）が２５日放送の日本テレビ系「ヒルナンデス！」（月〜金曜・前１１時５５分）に出演し、驚きの特技を披露した。

「ゆのちゃん はじめて旅」と題し、小学４年生の永尾がＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの横山裕、浦野モモアナウンサーと共に、人生初の「はじめてグルメ」を探す企画に登場。中華料理の「ビャンビャン麺」を紹介されると「食べるのは初めてですけど、ビャンビャン麺の漢字は画数が多いの知ってます！書けるよ私！」と宣言。「え〜？ウソでしょ！？」と驚く２人を横目に、筆記用具を受け取ると迷いなくペンを動かして難しい漢字を記した。

浦野アナが「難しすぎて合っているかも分からない！」と言いつつ、正解のパネルを受け取って見比べると、なんと５７画の漢字を見事に書いて正解した。永尾は「書けたら学校でみんなに（すごいなと）言われるかなと思って」と画数の多い漢字にはまっていると告白。永尾が「漢字の中で画数が多いのは何か気になりません？」と横山に振ると、横山は「いや気になるけど覚えようとまではいかない。テレビタレントど真ん中やってるとそういうこと考えて生きてるんやなあ」と感心しきりだった。