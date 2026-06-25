去年4月、栃木県足利市の住宅に侵入し、スニーカーなどを盗んだとして男2人が逮捕されました。2人のうち1人は、2023年に時速160キロで事故を起こし男性を死亡させた危険運転致死の罪で起訴され、保釈中でした。

【写真を見る】過去に死亡事故の男が保釈中に窃盗か 男（23）ら2人逮捕 2023年に時速160キロでバイクに追突 栃木・足利市でスニーカーなど盗んだか

窃盗などの疑いで逮捕されたのは、石田颯汰容疑者（23）とサトウ・エリキシュン容疑者（24）で、去年4月、足利市の住宅に侵入し、スニーカーなどおよそ1万4000円相当を盗んだ疑いがもたれています。

警察によりますと、調べに対し2人はいずれも容疑を認め、石田容疑者は「履くために盗みました」と供述しているということです。

石田容疑者は2023年、宇都宮市で時速160キロで車を運転し、佐々木一匡さん（63）のオートバイに追突して死亡させたとして逮捕・起訴され、その後、保釈されていました。

今回の窃盗事件が保釈中の犯行だったことを受け、佐々木さんの妻は先ほど、JNNの取材に次のように語りました。

佐々木一匡さんの妻 多恵子さん

「もうあり得ないです、本当に。（石田容疑者からの）心からの謝罪は無理だと諦めています。それに求めません」