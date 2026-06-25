アーティストの木村カエラさんが6月24日、自身のインスタグラムを更新。デビュー22周年を迎えたことを報告しました。

【写真を見る】【 木村カエラ 】デビュー22周年「今になって、デビュー当時の自分へ、感覚が戻ってきているような気がしています」「やりたいと思ったことを、全力でやってみたい」





木村さんは「2026.06.23 デビュー22周年！！ 0時を迎えてすぐに、たくさんのメッセージを届けてくれてありがとうございました。 全部見てます。」とファンに感謝の言葉を綴りました。



現在の心境について「なんだか、今になって、デビュー当時の自分へ、感覚が戻ってきているような気がしています。」「やりたいと思ったことを、全力でやってみたい。失敗しても構わないから、自分の直感を信じて、ただ突き進むのみ。デビュー当時の私と同じです。」と、ひたむきな気持ちを投稿。









そして「人間は時に、迷い立ち止まる生き物。私にもそんな時がありました。」「ただそれはずっとつづくものではないと、今、改めて実感しています。」「とにかく好きだと思うことを、どんな時も諦めずに、続けていくこと。好きならば、続ける。それが、とてつもない強さを産む。悩み苦しんだ時間が、力になる。」と、22年の活動を振り返りました。



最後はファンに向けて「そして、私が頑張れるのも、応援してくれるみんながいるから。」「たくさんの元気と、希望をもらってます。たくさんの愛をもらってます。」「お返しできるように、この先も頑張ります。これからも、どうぞよろしくお願いします。」と締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】