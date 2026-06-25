ＯＳＫ日本歌劇団トップスター・翼和希が２５日、大阪市内でミュージカル「幸村を討て」（８月２７〜３０日、ナレッジシアター）に向けた取材会に出席した。

本作で徳川家康と真田幸村の二役を演じる。「下級生の時からずっと憧れだった、二役を演じるということが、夢がかなってうれしかったです」とにっこり。膨大なセリフ量には「どこまで見ても家康って書いてあるなと思いながら（台本を）読ませていただきました。入団史上最長のセリフ量」と目を丸くした。

家康と幸村という対照的な二役。家康については「ストーリーテラーのような感じで先生がお話を書いてくださったので、それをお客様と一緒に、家康の目線になって一緒に謎解きをしていただけるような感覚になっていただけるんじゃないかな」と自信をのぞかせた。幸村については「幸村が真田を大事にしたように、私もＯＳＫのことを大事にしたいなと強く思いまして、そこに大変共感を得た」とほほ笑んだ。

北と南くらい両極端な二役。「家康は青い炎を持っていらっしゃるようなイメージがありました。幸村は燃えるような赤なんですが、頭脳戦も入ってくるので、そこが魅力的。静と動をはっきり分けながらそれぞれの陰陽をさらにお稽古で緻密（ちみつ）化していきたい」と意欲を語った。

原作者の今村翔吾氏は「お任せする感じですが、僕は一緒にこれを盛り上げていきたいなという思いが今強くあります」と後押し。舞台を見に行くようになったのもこの２年ほどのことと明かし「めちゃくちゃ楽しみです。自分の作品でこれがハマって、これからＯＳＫ日本歌劇団っていうものをもっともっと見に来られるようになったらいいなって思います」とエールを送った。