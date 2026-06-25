◆米大リーグ ツインズ３―４ドジャース（２４日、米ミネソタ州ミネアポリス＝ターゲットフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、敵地・ツインズ戦に「１番・投手兼ＤＨ」で二刀流出場。２０日に真美子夫人が第２子を出産したことを発表してからの初登板で６回５安打３失点（自責２）、８奪三振の好投で８勝目を挙げた。今季１３度目のマウンドで１１度目のクオリティースタート（ＱＳ＝６回以上自責３以下）を達成。規定投球回には１回１／３届かなかったものの、８９球を投げて防御率は１・５８となった。

１点リードの２回。大谷は３本のヒットを浴びて１死満塁とされると、９番クライドラーへの初球が捕逸となって同点。メジャー自己最速タイとなる１０１・７マイル（約１６３・７キロ）とこん身の直球だったが、捕手ラッシングが捕り切れなかった。直後にプライアー投手コーチがマウンドに間を取りに行ったが、大谷がラッシングに強い口調で何かを伝えている場面も見られた。なおも１死二、三塁で再開したが、大谷はクライドラーに５球目の１０１・４マイル（約１６３・２キロ）直球を中前への一時勝ち越しの２点適時打とされた。

試合後、ラッシングは報道陣の取材に応じ「最初から最後まで、恥ずかしい内容だった。ありがたいことに、彼（大谷）はあれだけ素晴らしい選手なので、自分で試合をコントロールすることができる」と感謝。捕逸の場面については「自分の責任」と頭を下げた。ベンチではロバーツ監督やフリーマンに声をかけられる場面もあった。「みんないつも僕を支えてくれる。もう一度言うけど、あのようなサポートを必要としていること自体がもう恥ずかしい。攻守両面で本当に厳しい内容だった」と猛省した。

チームでは正捕手のスミスが首の張りのため負傷者リスト（ＩＬ）入りしており、当初の予定よりも復帰が遅れている。この日の試合途中から自分でサインを出していた大谷は「これからも組むことがあると思う。試合前にミーティングもしますけど、試合の中で組み立てだったりが変わることもありますし、しっかりコミュニケーションを取りながらやらないと」と話していた。