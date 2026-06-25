【ミネアポリス（米ミネソタ州）＝帯津智昭】米大リーグは２４日、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのツインズ戦に先発投手兼１番指名打者で出場し、６回５安打３失点（自責点２）で８勝目（２敗）を挙げた。

打者では三回に適時打を放つなど２安打１打点。ドジャースは４―３で勝った。

カブスの今永昇太は敵地でのメッツとのダブルヘッダー第２試合に先発し、５回１／３を投げて４安打４失点で５勝目（６敗）を飾った。スコアは１０―５。ブルージェイズの岡本和真はアストロズ戦に４番三塁で出場して無安打だった。試合は１―３で敗れた。

大谷の直球がうなりを上げた。メジャー自己最速タイの１０１・７マイル（約１６３・７キロ）をマークするなど、１００マイル（約１６１キロ）以上を記録したのは１６球を数えた。全８９球のうち、３５％に当たる３１球が直球。球速が速く、打者に向かって右に曲がるシンカーと、左に大きく曲がるスイーパーを交え、イニングをまたいだ４者連続を含む８奪三振をマークした。二回に捕手ラッシングの捕逸と、しぶとく二遊間を破られた９番打者の２点中前打で計３点を失ったものの、この回以外はきっちりと抑えた。

大谷は「今日はシンカーが良かった。そこがいい感覚で投げられていれば、またちょっと違うピッチングの組み立てもできるんじゃないかな」と手応えを語った。