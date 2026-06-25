平成ノブシコブシの吉村崇が２４日、ＡＢＣテレビ「これ余談なんですけど…」で、タレントの小倉優子の「ヒルナンデス！」での“悪事”を暴露した。

吉村は、この日共演の小倉について「業界、誰も気付いてないが、小倉優子が一番ヤバイ。劇的なポンコツ」とバッサリ。小倉は当然「そんなことない！」と反論し、吉村こそ「『ヒルナンデス！』でご一緒させていただいてるが、（カメラが）回ってないところで『うるせぇクソババア』とか言う」と吉村の暴言を暴露した。

これに吉村は「マジでうるさいのよ。ピントも何もあってない会話を一方的に」と言い、小倉は「全然普通の話ですよ。『これ買いました？』とか」と反論するも、吉村は「買いましたって答えても、オレの回答、聞いてないし」と再反論だ。

さらに吉村は「まず、頭良く見られたいんです。小倉さんは」といい、「『ヒルナンデス！』のクイズ、ガチでやらなくていいのに、カンニングするんですよ。外れてワーでいいのに、こっそりトイレに行ってカンニングしてたり」と、まさかの行為を暴露した。

小倉は慌てて「ちょっと待ってください。なんでここで言うんですか？」とプンプン。そして「カンニングがバレちゃって、南原さんからやっちゃダメと言われてからやってない」と、カンニング疑惑を認め、スタジオも笑いがもれていた。