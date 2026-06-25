【ARC SYSTEM WORKS Showcase】 6月25日6時配信

「神貌のクリファ」

アークシステムワークスは、6月25日6時より配信した、同社の最新情報を届ける「ARC SYSTEM WORKS Showcase」での発表内容を公開した。

番組では、新発表となった新作タイトル「神貌のクリファ」や格闘ゲームタイトルの最新情報などが公開された。現在アーカイブ配信も行なわれている。

「ARC SYSTEM WORKS Showcase」発表内容を紹介

「神貌のクリファ」

【ARC SYSTEM WORKS Showcase 2026 | 2026.6.25】

発売日：9月24日予定

プラットフォーム：プレイステーション 5、Nintendo Switch、Steam、Epic Games Store

「神貌のクリファ」は、アークシステムワークス＆ユナイトプラスが送る新作タクティカルカウンター・タイムラインRPG。渋谷を中心として、現実を侵食する怪異が発生するようになった世界を舞台に、自らにも怪異を宿す二人の主人公による怪異発生の謎を追う物語が展開する。

また、本日6月25日より、Steam・PS Store・Epic Games Storeにて予約受付が開始された。早期購入特典も用意されている。パッケージ版の予約受付も各店舗にて本日より順次開始される。

早期購入特典や店舗ごとのオリジナル特典など、詳しい情報については製品サイト、または各店舗サイトにて確認できる。

【神貌のクリファ ティザートレーラー】

□「神貌のクリファ」のページ

「Donutal（ドーナタル）」

発売：2026年予定

プラットフォーム：Steam

「Donutal（ドーナタル）」は「対話」を通して真意を見抜く宇宙人審査アドベンチャー。舞台は2206年。コールドスリープから目覚めたあなたは地球の「入星審査官」として、地球に来訪する宇宙人たちを審査することになる。

【『Donutal（ドーナタル）』システム紹介トレーラー】

□「Donutal（ドーナタル）」のページ

□「Donutal（ドーナタル）」Steamのページ

「デモンズナイトフィーバー」

発売：2026年

プラットフォーム：プレイステーション 5、Nintendo Switch、Steam

「デモンズナイトフィーバー」は、「敵も味方もキルキルキル！死ねば死ぬほど強くなる育成RTAシミュレーションRPG」。王道のマス目型シミュレーションをベースに、仲間を容赦なく犠牲にする非道な戦闘システム「しもべ酷使システム」を搭載した新感覚SRPGとなっている。悪事を働けば働くほど、軍団はより凶悪に、攻略はより有利になる。プレーヤーは、赤ちゃんになってしまった邪神「ギガスゴイデス」の力を取り戻し、正義の仮面を被った偽りの神を打ち砕く。

【『デモンズナイトフィーバー』ゲーム紹介トレーラー】

□「デモンズナイトフィーバー」のページ

「アブソラム」

プラットフォーム：プレイステーション 5、プレイステーション 4、Nintendo Switch 2、Nintendo Switch、Steam

横スクロールアクションに革命を起こしたチームが送る、最高のアクションとローグライク要素が入り混じる「Absolum(アブソラム)」。舞台となるタラムでの冒険は、昔ながらのファンタジーゲームの雰囲気を堪能できる。

今回新たに「Nintendo Switch2」版の発売が発表された。パッケージ版の予約受付も各店舗にて本日6月25日より順次開始される。早期購入特典や店舗ごとのオリジナル特典など、詳しい情報は製品サイト、または各店舗サイトにて確認できる。なお、デジタル版の予約受付や詳細については、今後の続報をお待ちいただきたい。

□「アブソラム」のページ

「デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION」

発売日：10月8日

プラットフォーム：プレイステーション 5、Nintendo Switch2

ハイブリッド・海洋アドベンチャーが、すべてを詰め込んだ完全版となって登場。「DREDGE」や「Godzilla」といったコラボDLCをあらかじめ収録した「デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION」が、プレイステーション 5とNintendo Switch2で発売される。

「DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）」

【「デイヴ・ザ・ダイバー COMPLETE EDITION」発売告知トレーラー】

発売日：3月26日（木）

ジャンル：見下ろし型ガンアクションアドベンチャー

プラットフォーム：プレイステーション 5、プレイステーション 4、Nintendo Switch、Steam

※ダウンロード版のみ

※各プラットフォームにて体験版配信中

プレイ人数：1～2人

※オフラインプレイのみ

レーティング：IARC 12歳以上

「DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）」は、広大な世界を探索する「探索型アクション」と、精密な操作が求められる「ツインスティックシューター」の要素を融合させた、新感覚アクションアドベンチャー。

今回、新たに新モード「ブラッドエッジ卿の試練」追加を含むメジャーアップデート「Ver 2.00」が発表された。実装は本日6月25日予定。

□「DAMON and BABY（デイモン&ベイビー）」のページ

「GUILTY GEAR -STRIVE-」

発売中

プラットフォーム：プレイステーション 4、プレイステーション 3、Nintendo Switch、Steam、NESiCAxLive

今回、新たに7月2日よりスタート予定のブレイジングパス 「Duel 2 アンニュイ プロトコル」の詳細が発表された。「Duel 2 アンニュイ プロトコル」では、カイの武器スキン「封雷剣（聖騎士団）」やクイーン・ディズィーのアウトフィット「カントリー」などを手に入れることができる。

さらに新DLCキャラクター「ロボカイ」の予告映像も公開された。「ロボカイ」のフルトレーラーは、今週末に開催される「ARC WORLD TOUR 2026-2027」の予選大会、EVO 2026にて公開予定。

□「GUILTY GEAR -STRIVE-」のページ

「BLAZBLUE CENTRALFICTION」

発売中

プラットホーム：プレイステーション 4、プレイステーション 3、Nintendo Switch、Steam、NESiCAxLive

□「BLAZBLUE CENTRALFICTION」のページ

(C)ARC SYSTEM WORKS

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(C)MINTROCKET. Published by ARC SYSTEM WORKS.