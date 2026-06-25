あの興奮と感動をもう一度。2026年7月3日（金）より、ヒューマントラストシネマ渋谷にてサム・ライミ監督作『スパイダーマン2』（2004）が1週間限定で上映される。今回の特別上映はTHE RIVERによる初の劇場連動企画の「REVIVAL by THE RIVER」第1弾だ。

トビー・マグワイア演じるスパイダーマン／ピーター・パーカーの活躍を描いたサム・ライミ監督版『スパイダーマン』三部作の第2作目にあたる本作。VFXなどは第77回アカデミー賞において視覚効果賞を受賞するなど、高い評価を得ている。

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作品の魅力について紐解いていくとアルフレッド・モリーナ演じるドクター・オクトパス／オットー・オクタビアスの存在が大きいだろう。ただのヴィランとしてではなく、青年ピーター・パーカーの人生にも影響を与えたドクター・オクトパス。その人物像を考えてみよう。今回は、父親として、メンターとしての心優しい科学者が、恐るべきヴィランへと変貌してしまうドラマついて掘り下げる。

オットーとロージーという夫婦のぬくもり

前作『スパイダーマン』（2002）でのグリーン・ゴブリン／ノーマン・オズボーンとの死闘から2年──ピーター・パーカーは人生のどん底に近いところにいた。スパイダーマンとしては人気者だが、スーパーヒーロー活動が激務になり、私生活は遅刻ばかり。

そのせいで数少ない収入源のピザ配達のバイトではクビと言われ、愛するメリー・ジェーン・ワトソンの演劇を一度も観にいけない。大学の授業もまともに参加できずに落第寸前だ。他にも不幸が重なり、スパイダーマンとしての人気が高まるのと反比例するように、ピーター・パーカーとしての人生はどんどん坂を転がり落ちていく。

思いつめるピーター・パーカーの目の前に現れたのが、オットー・オクタビアスだった。彼はピーターの親友であるハリー・オズボーン率いるオズコープ社の資金提供を受け、核融合プロジェクトを進めていた。オットーと会話する中で、ピーターの心に少しずつ光が差し込むようになる。

ピーターにとって、オットーはただの科学者ではなく、科学を学ぶものとしての指針を示してくれるメンターだったのだ。さらには、ピーターはオットーと彼の妻ロージーに夕食へ誘われ、そこで温かな夫婦団らんに触れる。それはベンおじさんが亡くなって以降、久しぶりの家族のぬくもりだった。

父親を超えて成長するスパイダーマン

『スパイダーマン2』に登場するオットー・オクタビアスは妻ロージーとの長い結婚生活を経て、父性を強く感じさせる人物として描かれている。最初はノーベル賞すら気にも留めずに、今の研究が人類を幸福に導くと信じる善良な科学者だった。

両親を早くに喪ったピーターにとって、オットーは“疑似父親”だ。人気者のスーパーヒーローと貧乏な大学生の二重生活の板挟みになるピーターを、オットーはそのことを知らなくても優しく包み込み、どうすればいいのか相談に乗ってくれる。そして、核融合プロジェクトの失敗でドクター・オクトパスになるまで、理想の男性像として立ち続けてくれた。

彼はドクター・オクトパスとなり、4本の人工アームの人工知能に乗っ取られ、スパイダーマンの前に立ちはだかるが、その心には妻ロージーの存在があった。彼女の喪失という最大の犠牲を払ったのだから、研究を辞めるわけにはいかない。

人工アームの邪悪なささやきが、事故でロージーを失ったオットーの心を蝕んでいく。それでも彼は、自らの行ないを正当化しようとする。さらには「怪物のままでは死ねない」と呟く姿には、善人だった頃の自我とヴィランとしての自我の揺らぎが見て取れる。

しかし、スパイダーマンではなく、ピーター・パーカーとしての説得で正気を取り戻した彼は、自分が科学者としてすべきことである「自分の研究の責任をとる」ために命を捧げる。彼は悪人ドクター・オクトパスではなく、科学者オットー・オクタビアスとして実験装置を破壊し、街を救った。その経験はピーターの心に影を落とすが、オットーの犠牲を経て、彼は父親を超えていくのである。

ピーター・パーカーにとってオットーとは何者なのか

『スパイダーマン2』で、ピーター・パーカーは私生活を犠牲にし続けたことで心身ともに限界となり、スパイダーマンとしての能力を失ってしまう。それにより、ピーターは“親愛なる隣人”を辞め、ただの大学生として生きていく道を選んだ。

最初は大学の講義にも通えるようになり、MJの演劇も観にいけるようになるなど、順風満帆に思えた。それでも、ニューヨークにはスパイダーマンが必要だという現実は無慈悲に襲いかかる。そのとき、ピーターの頭をよぎるのは“父親代わり”の姿だった。夢の中でベンおじさんが「大いなる力には大いなる責任がともなう」と語りかけてくるのだ。

ピーターは再びスパイダーマンのスーツを着る道を選ぶ。そして、彼はベンおじさんの言葉を胸に、ドクター・オクトパスと立ち向かい、そして4本の人工アームに隠されたオットーの良い面も悪い面も受け入れ、自分のアイデンティティを確立していく。

『スパイダーマン2』ではピーター・パーカーがベンおじさんとオットー・オクタビアスという2人のメンターを乗り越えて精神的に成長する姿が描かれている。ベンおじさんが「責任」を教えた父なら、オットーは「理想」を示した父だった。

ドクター・オクトパスはただのヴィランではなく、ピーター・パーカーが同一化をしようとするほどの憧れの人物オットー・オクタビアスでもあった。しかし、それ故に自分がなりたいと願った未来の姿だったオットーの転落は、ピーター自身の恐怖として思えたと考えられる。

オットーは導き手としてピーターを支え、ドクター・オクトパスとして彼の前に立ちはだかり、最後には再びオットー・オクタビアスとして科学者の責任を示した。この親子の対立が、『スパイダーマン2』を不朽の名作たらしめている理由の一つと言えるだろう。

サム・ライミ版『スパイダーマン』三部作に登場するヴィランたちは、世界征服などではなく、それぞれがやむを得ない事情を抱えていることが多い。ドクター・オクトパスはその良い例で、人類に貢献しようとしていた善人が暴走し、破滅してしまった。だからこそ憎みきれない。そして、スクリーンでオットーとロージーの幸福な食事を観ると、その後の贖罪も含め、胸を締め付けてくるものがあるのだ。

映画『スパイダーマン2』（2004）はヒューマントラストシネマ渋谷（東京都渋谷区）にて2026年7月3日（金）より1週間限定上映。上映開始時刻は全日18：10より。