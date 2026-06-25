映画『ハリー・ポッターと賢者の石』が、公開25周年を記念して2026年8月28日（金）より期間限定で劇場公開されることが決定した。上映タイトルは、25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』。全国規模の再上映となり、IMAX、Dolby Cinema、4Dなどのラージフォーマットでも上映される。

J.K.ローリングによるファンタジー小説を映画化した『ハリー・ポッターと賢者の石』は、2001年11月16日に英国および米国で公開され、全世界興行収入9億7,400万ドルを記録。2001年の全世界興行収入ナンバーワン映画となった。日本では同年12月1日に公開され、興行収入203億円の大ヒットを記録。第74回米アカデミー賞では作曲賞、美術賞、衣装デザイン賞などにノミネートされ、世界的な社会現象を巻き起こした。

今回の記念上映は、ホグワーツ魔法魔術学校の新学期を祝う世界的アニバーサリーイベント“バック・トゥ・ホグワーツ”の期間に合わせて実施される一大プロジェクト。上映フォーマットは、2D吹替版、IMAX 3D吹替版、Dolby Cinema 3D字幕版、4DX 3D吹替版、MX4D 3D吹替版となる。

さらに本編終了後には、初公開となる約12分のボーナスメイキング映像も上映される。主要キャストとスタッフが、舞台裏映像に合わせて『ハリー・ポッターと賢者の石』の企画開発や撮影当時を振り返る内容になるという。なお、ボーナスメイキング映像の上映は一部劇場を除き、詳細は後日発表される。

あわせて、日本版の25周年記念ビジュアルも解禁となった。描かれているのは、幼き日のハリー・ポッターがオリバンダーの店で自分自身の杖に選ばれ、初めて本物の魔法と出会った名シーン。そして、ホグワーツへ向かう生徒たちの姿だ。初めて魔法界に足を踏み入れたあの日の高揚感を思い起こさせる、アニバーサリーにふさわしいビジュアルとなっている。

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また、ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 - メイキング・オブ・ハリー・ポッターでは、8月28日（金）から9月3日（木）までの期間限定で、ツアー体験と劇場未公開メイキング映像付き本編鑑賞がセットになった特別イベント「『ハリー・ポッターと賢者の石』鑑賞パッケージ」も実施される。ツアーで作品の世界観や制作の舞台裏を体験した後、スタジオツアー内のシアターで日本語吹替版の本編を鑑賞できるプログラムだ。

25周年記念『ハリー・ポッターと賢者の石』は、2026年8月28日（金）より期間限定上映。