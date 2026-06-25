【一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-】 8月15日 発売予定 価格：1回790円

BANDAI SPIRITSは、ハズレ無しのキャラクターくじ「一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-」を8月15日よりセブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで発売する。価格は1回790円。

本商品は、スクウェア・エニックスのRPG「KINGDOM HEARTS」シリーズ25周年を記念した一番くじ。キャラクター「ソラ」と「リク」のスタチューやキーブレードチャームコレクションなど、ゲームに関連したグッズが景品として登場する。

そのほか、ブランケット、ハンドタオルなど、普段使いでも活躍してくれそうなアイテムもラインナップ。A賞からG賞の7等級とラストワン賞が用意される。

□「一番くじ KINGDOM HEARTS -25th Anniversary-」のページ

【景品ラインナップ】

A賞 ソラ スタチュー

B賞 ブランケット

C賞 デスクトップフィギュア

D賞 アートディッシュ

E賞 ハンドタオルセレクション

F賞 ワールドロゴラバーチャーム

G賞 キーブレードチャームコレクション

ラストワン賞 リク スタチュー

(C) Disney (C) Disney/Pixar