「どれだけ運動してるの…?!」aespa・カリナ、バキバキに引き締まった“背中”にファン驚愕

aespaのカリナが、引き締まった背筋を公開した。

6月24日、カリナは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】カリナ、バキバキに引き締まった“背中”

写真の中のカリナは、ヒョウ柄のキャミソールにロングスカートを合わせた飾らないスタイリングを披露。ボートに乗ったり展示会を訪れたりと、穏やかな日常を楽しむ姿を公開した。

特に注目を集めたのは、展示を鑑賞している後ろ姿の写真だ。背中が大きく開いたデザインのトップスからは、引き締まった背筋があらわになっている。普段の運動量をうかがわせるほど鍛え上げられた背中がファンの驚きを誘った。

投稿を見たファンからは、「本当に美しい」「どれだけ運動してるの…?!」「惚れました」「バキバキだ〜」などの声が寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、6月28日にテレビ東京『テレ東音楽祭2026夏』に出演する予定だ。

◇カリナ プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。