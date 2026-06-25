「日プ2」大久保波留・西島蓮汰・小林大悟、密着ショットにファン歓喜「エモすぎる」「5年経っても仲良しで嬉しい」
【モデルプレス＝2026/06/25】グローバルボーイズグループ・DXTEEN（ディエックスティーン）の大久保波留が2026年6月24日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。ダンス＆ボーカルグループ・OCTPATH（オクトパス）の西島蓮汰と、ボーイズグループ・TAGRIGHT（タグライト）の小林大悟との3ショットを公開した。
【写真】「日プ2」出身者「こんなの泣いちゃう」笑顔で密着
グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（2021）に参加していた3人は今回、2026年6月23日放送の「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」（日本テレビ／毎週火曜24時59分〜※この日は25時4分〜）に出演。大久保は「お久しぶりに」とつづり、ピースサインをして肩を寄せ合う3人の笑顔ショットを公開している。
今回の投稿にファンからは「グループの垣根を超えた3ショット」「エモすぎる」「5年経っても仲良しで嬉しい」「こんなの泣いちゃう…」「大好きな3人」「需要しかない」「素敵な関係」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「日プ2」出身者「こんなの泣いちゃう」笑顔で密着
◆大久保波留、西島蓮汰＆小林大悟との3ショット公開
グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）を輩出したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN SEASON2」（2021）に参加していた3人は今回、2026年6月23日放送の「TAGRIGHT -Season2- はじまりの記録」（日本テレビ／毎週火曜24時59分〜※この日は25時4分〜）に出演。大久保は「お久しぶりに」とつづり、ピースサインをして肩を寄せ合う3人の笑顔ショットを公開している。
◆「日プ2」大久保波留・西島蓮汰・小林大悟の3ショットに反響
今回の投稿にファンからは「グループの垣根を超えた3ショット」「エモすぎる」「5年経っても仲良しで嬉しい」「こんなの泣いちゃう…」「大好きな3人」「需要しかない」「素敵な関係」と喜びの声が寄せられている。（modelpress編集部）
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