【息子の彼女に不信感】家事も料理もしないが、結婚後は仕事を辞めたいらしく…楽観的な息子が心配【第２話まんが】【2026編集部セレクション】

2025年上半期（1月〜6月）に配信したものから、改めて読み返してほしい「ベスト記事」を選びました。（初公開日：2025年5月2日）*****母親にとって、息子には結婚をしてほしいが、どんな子を連れてくるのか、気になるところ。専業主婦の野田由美子さんの一人息子、タツヤが連れてきた彼女は、美人だけどどこか壁のある女性でした。同棲し始めた息子の身なりがだんだん荒れてくるのが気になって――

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なかなか会話は弾まず

前話からの続き。

息子のタツヤが結婚したいと連れてきたのは、同じ会社で働くチナツさん。

とてもきれいな人でしたが、なかなか会話は弾まず……。

夫はそう言いますが、私はなんとなくチナツさんの様子が気にかかるのです。

↓↓↓しっかりしてる？

挨拶に来て手土産もなし

↓↓↓お…おかえりなさい！

専業主婦になりたい！？

家事も料理もしないのに専業主婦になりたい！？

家のことを夫婦で分担するのは良いことだとは思いますが、専業主婦になるのならなおさら、家事や料理が苦手だと大変なのではないでしょうか。

第３話へ続く。