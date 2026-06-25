2026年6月25日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、群馬県の《上州もつ煮最前線》を徹底調査！

【写真】福岡県八女市周辺の定番おやつ「いもまんじゅう」は驚きの…!?

『上州もつ煮最前線 群馬県民の真実』のコーナーでは、今、群馬グルメ界をにぎわせているという、群馬のソウルフードとして県民に愛されている「もつ煮」に注目。

もつ煮専門店が急増し、みそ味の他に「塩もつ煮」なる《新時代の味》が登場。もつ煮界隈を席巻しているという!?

他にも食欲をそそる豊富なバリエーションが登場、進化＆ムーブメントを巻き起こしている!?



初登場、北海道出身・花山瑞貴（写真提供：読売テレビ）

そんな《上州もつ煮最前線》を徹底調査。スタジオの試食会では、人気店の塩もつ煮定食が登場！新時代の味にゲストたちは興味津々で――!?



初登場の「ニッポンの社長」京都出身・辻クラシックと奈良出身・ケツ（写真提供：読売テレビ）

住んでいる県民にとってはごく普通のことなのに、他県民から見ると「ちょっと不自然では？」と思うシーンを出題する『不自然を狙い撃て!! ケンミン狙撃手(スナイパー)』のコーナー。

今回は、関西エリアから2問出題。大阪府の床屋さんに潜む、不思議なシーンとは？京都府民が行き交う街中に潜む不自然なシーンとは――？

見た目は地味でも味は絶品のケンミングルメを紹介する『秘密の地味うまグルメ』のコーナー。今回は、福岡県の「いもまんじゅう」に注目！

地味なルックスではあるが、八女市周辺の福岡県民にとっては、定番のおやつだという「いもまんじゅう」。和菓子店でもおはぎやみたらし団子などと並べて売られており、家庭でも自家製の「いもまんじゅう」を作って食べているという。

少なくとも100年以上の歴史があるという謎の地味うまグルメ「いもまんじゅう」とは――？

試食会に登場した「いもまんじゅう」に、スタジオゲストたちの感想は――？