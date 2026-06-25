サッカー日本代表と対戦するスウェーデンのポッター監督が日本時間25日、前日会見に臨みました。

日本代表はここまで初戦のオランダ戦で2-2の引き分け、チュニジア戦で4-0で勝利しています。対するスウェーデンはチュニジア戦に5-1で勝利しましたが、続くオランダ戦には1-5で敗れました。次の一戦での勝利がどちらにとってもグループステージ突破の大事な一戦となります。

ポッター監督は日本代表について、「勝つのは容易なことではない。とても日本には感銘を受けています。チームとしてまとまっていますし、何をやろうとしているのかという理解もしています。非常に尊敬していますし、選手もそのことは認識しているでしょう。そうあるべき」と言及。

続けて「そういうのを知りながら、我々の持っているよさを出さなければいけない。前の試合よりもよりよい、安定した守備を実現しないといけない」と警戒しました。

ポッター監督は敗戦したオランダ戦でチームが受け身になっていたのではないかと問われ、「選手たちが受け身で始めようと思ったわけじゃない。序盤で得点を決められてしまうと、若いチームですしまだ学んでいる途中なので。トップクラスの相手ですから、そうならないように願っています」と返答。

「ワールドカップで日本もすごいチームに勝ってきていますよね。すごいチャレンジになる。そういうチームを相手に対戦できるチャンスに感謝しています」と続けました。

日本代表戦に対しては、「日本のこれまでの質をみていると、しなければいけないことにフォーカスしています。勝ち点3が必要」と勝利に向けて力強く意気込みました。