波瑠、バースデーサプライズに笑顔 35歳の抱負は「心も体も健康」 運勢は中吉
俳優の波瑠が25日、東京・アートアクアリウム 美術館 GINZA 銀座三越で行われた『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』開催記念イベントに参加した。
【全身ショット】幻想的…爽やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると「今回は本当に素敵なコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとても素敵な浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯留めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。一足先に内覧。10年ほど前に同様のアートアクアリウムに行ったことがあるそうで「その時もとても感動したんですけれども、今回はさらにパワーアップしているといいますか。金魚たちの美しさはもちろんなんですけれども、水槽一つひとつがとても緻密にデザインされていまして。照明も素晴らしいですし、本当に空間そのものがアートだなと思っています」と魅力を語った。
6月17日が35歳の誕生日だった波瑠へバースデーサプライズも行われた。展覧会をイメージしたケーキが登場すると波瑠は「すごい！カワイイ！金魚が泳いでいる！アートアクアリウムがケーキになった。涼しげですね。朝顔もリンクしてうれしいです」と感激だった。トサキンをモチーフにしたぬいぐるみも贈られた。
また、金魚おみくじも引くことに。波瑠は「誕生日を迎えて初めての運試しです」と話しながら引いたおみくじは「中吉」という結果に。「早寝早起きを心掛けましょう」と書いてあり、波留は「これは頑張ります。私、大変ねぼすけでございまして。頑張りたいと思います」と誓った。35歳の抱負については「毎年、毎年、誕生日がどんどん早くなっていると感じているんですけど、大切なお仕事に一生懸命向き合うためには自分自身が健康であることが何よりと考えることが増えた。体ももちろん心も健康で1年頑張りたいと思います」と話していた。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。
【全身ショット】幻想的…爽やかな浴衣姿で登場した波瑠
涼やかな浴衣姿で登場。ポイントを問われると「今回は本当に素敵なコーディネートをしていただきまして。白地に朝顔がとても素敵な浴衣なんですけれども、帯に金魚が泳いでおりまして。帯留めは江戸時代のものらしく、水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただいているなと思います」とほほえんだ。一足先に内覧。10年ほど前に同様のアートアクアリウムに行ったことがあるそうで「その時もとても感動したんですけれども、今回はさらにパワーアップしているといいますか。金魚たちの美しさはもちろんなんですけれども、水槽一つひとつがとても緻密にデザインされていまして。照明も素晴らしいですし、本当に空間そのものがアートだなと思っています」と魅力を語った。
また、金魚おみくじも引くことに。波瑠は「誕生日を迎えて初めての運試しです」と話しながら引いたおみくじは「中吉」という結果に。「早寝早起きを心掛けましょう」と書いてあり、波留は「これは頑張ります。私、大変ねぼすけでございまして。頑張りたいと思います」と誓った。35歳の抱負については「毎年、毎年、誕生日がどんどん早くなっていると感じているんですけど、大切なお仕事に一生懸命向き合うためには自分自身が健康であることが何よりと考えることが増えた。体ももちろん心も健康で1年頑張りたいと思います」と話していた。
『夏のアートアクアリウム2026 −金魚と巡る、日本の夏−』はあす26日から9月30日まで開催される。