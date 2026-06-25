ÂçÃ«Áª¼ê¡¢Âè2»Ò¤ÏÃË»ù¡¡¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡¢¤Ç¤â¿´ÇÛ¤â¡×
¡¡¡Ú¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï24Æü¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿Âè2»Ò¤¬ÃË»ù¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ä¥¤¥ó¥ºÀï¤ËÅêÂÇ¤Î¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æº£µ¨8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿»î¹ç¸å¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡¢¤¹¤°¤Ë±óÀ¬¤ËÍè¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´ÇÛ¤ÊÉôÊ¬¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2»ÒÃÂÀ¸¤Î¤¿¤á19Æü¤Î»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿ÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¡¢2024Ç¯2·î¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤ò¸øÉ½¡£ºòÇ¯4·î¤Ë¤ÏÂè1»Ò¤ÎÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö1¿Í¤è¤ê2¿Í¤ÎÊý¤¬ÇÜ°Ê¾åÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤Ï»×¤¦¡£³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£