人気スタイリスト、石田純子さんの連載『石田純子のおしゃれ塾』。大人の女性たちに向け、流行を取り入れつつ上品なおしゃれのポイントを指南します。今回は大人が着て一枚でサマになるTシャツの着こなしについて。読者モデルの高岡さん（「高」は、正しくは「はしごだか」）（65歳）は「外出着としてのTシャツ選びのコツは？」とのことですが――。

【写真】夏服の印象をガラッと変えるアイテムは…

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外出着としてのTシャツ選びのコツは？

下着メーカーの販売員として長く働き、現在もパート勤務をしています。

仕事柄、自分の体のラインには敏感で、体形維持を心がけているため、ヨガとウォーキングが日課です。

ほかの趣味といえば、旅行。

これまで韓国には十数回行き、ドラマの聖地を巡りました。

次は娘の住むインドに行くのが目標です。

旅行先でも便利なのがTシャツですが、最近はなんとなくサマにならず、ジレやジャケットと合わせることが増えました。

1枚でも決まる大人向けのTシャツはありますか？



読者モデル 高岡明子さん（65歳）の「いつもの着こなし」

選ぶときのポイントはサイズ感と生地

気軽に着られてじゃぶじゃぶ洗えるTシャツは、夏の必須アイテム。

ところが、外出着としては選びにくい……という悩みをよく耳にします。その原因は「T」の形と、薄手のコットン生地のせい。一般的なものでは、背中やわきのゆるみを拾ってしまうからです。

大人のTシャツは、「ゆとり」と「はりつかない生地」を基準に選ぶことが大事。写真はビッグシルエットですが、すそに向けて身頃幅が狭くなるデザインなのでダボダボ感はありません。



スクエアプリントTシャツ￥13,200、パンツ￥15,400／ともにサン・フェルメール 帽子￥3,630／アトレナ サングラス（web限定商品）￥12,200／メガネブランドZoff（ゾフ） イヤリング￥4,400／DUE deux バングル￥6,160、リング￥3,520／ともにLIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥6,490／カシュカシュ（アンビリオン） サンダル￥24,970／マッキントッシュ フィロソフィー（モーダ・クレア）

また、ハリのあるコットン生地が使われているので、胸やおなかにはりつかず、きれいに着られます。ゆとりがある写真（２）も、シアー素材だからスッキリ見えて涼しげです。



フリルシアーTシャツ￥29,700、中に着たタンクトップ￥13,200／ともにタバサ（パパス） パンツ￥19,800／サン・フェルメール イヤリング￥3,520／LIMITED NUMBER（お世話や） バッグ￥13,970／ペルケ（アンビリオン） サンダル￥22,990／ランバン オン ブルー（モーダ・クレア）

１枚でも上品にブラウス感覚で着られる

最近流行なのが、「ドロストTシャツ（ドローストリング＝ひもを引く）」（写真３）。ひもですそ丈を調整できるうえ、シャーリング（ひだ）で胸やおなかをほどよくカバーできます。フリルのような華やかさが生まれるのも魅力です。



チュールドロストTシャツ￥14,190／セモア パンツ￥44,000／MOGAピアス￥2,530、リング￥2,750／ともにLIMITED NUMBER（お世話や） バングル￥9,900／アビステ バッグ￥7,590／カシュカシュ（アンビリオン）

写真（４）のようなチュール素材のパフスリーブは、上品な甘さがあるデザインで、外出着にぴったり。ブラウスの感覚でボトムスを合わせられるのでおすすめです。ご紹介したような点に注目して、今年の1枚を見つけてください。



パフスリーブTシャツ￥25,300、刺繍スカート￥85,800／ともにアンティパスト（クープ・ドゥ・シャンピニオン） 帽子￥7,480／アトレナ イヤリング￥3,630、バングル￥6,160／ともにLIMITED NUMBER（お世話や）

◆読者モデル・高岡さん変身後のコメント

「Tシャツにはデニムパンツ」と思いこみ、カジュアルな場でしか着ていませんでしたが、フェミニンな雰囲気にもなるんですね。この夏はTシャツでお出かけできそう！

※記事内の商品価格はすべて税込です

※商品によっては在庫がなく、ご用意できない場合もあります