女優波瑠（35）が25日、都内のアートアクアリウム美術館GINZAで「夏のアートアクアリウム2026−金魚と巡る、日本の夏−」開催記念イベントに登壇した。

26日から9月末まで行われる特別企画で「金魚屏風の間」など3エリアが初披露されるほか、「金魚の回廊」では数百の風鈴が夏を演出する。波瑠はアサガオ柄の浴衣姿で登場。「帯に金魚が泳いでいて、帯留めも江戸時代のもの。まるで水の泡を表現しているような印象で、とても涼しげに着させていただきました」と話した。

17日に誕生日を迎えた。金魚にアサガオと、浴衣柄にリンクしたケーキを贈られるとうっとり。金魚形のおみくじを引くと結果は中吉だった。「『早寝早起きを心がけましょう』。私、大変ねぼすけでございまして、これは頑張ります」と笑った。

東京の下町育ちで夏祭りには思い出が多い。最近は「おいっ子とめいっ子の幼稚園の行事の盆踊りを見に行くのが私の推し活」という。「みんな浴衣を着て、学年ごとに覚えた曲を披露してくれるんです。キュンキュンします。止まらないです、シャッターを押す手が。家族の思い出が増えていくのは本当に楽しい」と明かした。

多彩な金魚に囲まれた会場に「空間そのものがアート。お仕事終わり、頑張った1日にここに来たら、癒やされてまた頑張れるなと思います」。都会のど真ん中で楽しめる涼しげな展示で「私もうまくいったら推しを連れてまた来たい。たくさんの方がいらっしゃる展示になるといいなと思います」と話した。