舞台、映画、ドラマにと幅広く活躍中のミュージカル俳優・市村正親さん。私生活では2人の息子の父親でもある市村さんが、日々感じていることや思い出を綴る、『婦人公論』の連載「市村正親のライフ・イズ・ビューティフル！」。第20回は「《芸の父》との思い出」です。（構成：大内弓子 撮影：小林ばく）

【写真】市村さんの《芸の父》、島田正吾さん（右）と

* * * * * * *

チャーミングな師

僕には《芸の父》と呼んでいる人がいます。新国劇の名優・島田正吾さんです。お目にかかったのは島田先生が89歳のとき。山川静夫さんが企画しておられた三越劇場でのトークショー「山川静夫名人劇場」に、先生と僕が呼ばれたんです。

もちろんそれまでも芝居は拝見していたけれども、そのときが初対面。島田先生が一人芝居『白野弁十郎』の大詰めのシーンを披露して、僕が、「市村座」でやっていた『音楽講 ああ無情 レ・ミゼラブル』をやりました。

そのあとのトークショーでは、『国定忠治』の演技を先生が僕に伝授するコーナーがあってね。

僕が忠治になって「赤城の山も今宵限り、かわいい子分のてめえたちとも別れ別れになる門出だ」と言うと、「『てめえたち』じゃない。子分はたくさんいるんだから、『（見渡しながら）てめ〜え〜たち』なんだ」と言われて。よく「台詞は歌え、歌は語れ」と言うけれど、それが身に沁みる教えでした。

その出会いを機に、ことあるごとに島田先生の楽屋にご挨拶に行くようになり、先生も僕の舞台を観に来てくださるようになりました。

『白野弁十郎』の本家である『シラノ・ド・ベルジュラック』をミュージカルにした『シラノ・ザ・ミュージカル』を上演したときも来てくださってね。

そのとき僕は、カーテンコールでシラノの付け鼻を客席に投げてお客さんにあげていて――それは、来日公演でシラノを演じていたジャン＝ポール・ベルモンドがやっていたことだったんだけど――、フランス語の台詞がまさに歌っているようで素敵でね、鼻を投げるのもいいなと思って真似したの。

すると島田先生も、「（島田正吾ふうのゆっくりした口調で）あれはいいな。僕のは一点ものであげられないけど」と残念そうに言ってね（笑）。先生にはそういうチャーミングなところがありました。

「山川静夫名人劇場」に山田五十鈴先生と出させてもらって、『一本刀土俵入り』の茂兵衛と『瞼の母』の忠太郎をやったときには、観に来てくださった島田先生が、「あれは二つとも僕がやっている役だ。今度は僕の会で君が相手役をやってくれ」とおっしゃって、僕、女方をやったんですよ。『ラ・カージュ・オ・フォール』や『Ｍ・バタフライ』をやっていて得意だからね。

それであるとき、先生が台詞に詰まったことがあったんだけど、「君の台詞がいいから聞き惚れちゃったんだよ」なんて言うの。もう「コノヤロー！」って感じだよね。（笑）



市村さんの《芸の父》、島田正吾さん（右）と（写真提供：市村さん）

真似から始まる

島田先生の作品をすべて拝見できているわけではないですが、先生はまさに役を生きておられました。それも、青白くスッと輝いている印象なんだね。

同じ新国劇でも辰巳柳太郎さんは「動の辰巳」、島田先生は「静の島田」と言われていたけど、辰巳さんが太陽だとすると、島田先生は月なの。そして僕もまた、鹿賀丈史が太陽の辰巳柳太郎だとすると、市村正親は月の島田正吾タイプなわけで。

その意味でもやっぱり、僕の芸道の親父は島田先生なんですよ。芸は真似から始まるというように、たとえば萬屋錦之介さんだったら、（十八世中村）勘三郎くんだったら……とイメージすることで、演じるうえでの拠りどころがまずできる。

そうして真似してやっているうちに役の気持ちが入ってきて、だんだん自分の表現になっていくんだけど。僕の場合はやっぱり、「島田先生だったらどういうふうに演じるかな」と考えることが多いよね。「もっとゆっくり喋るんだろうな」とか。（笑）



＜今月のひとこと＞

忘れられないのは、『荒川の佐吉』の一人芝居を終えたあとの楽屋での姿です。「市村くん、こんな芝居を一人でやるもんじゃないよ」と、ひーひー肩で息をしながらおっしゃっていた。それが90歳超えていたときですからね。現在77歳の僕はまだまだ頑張らなくちゃと思います。

先生は年に一度、一人芝居の舞台に立っておられたんだけど、カーテンコールで、「今年はダメかと思ったけどなせばなる。できれば一人芝居を99歳まで続けていきたい。最後にやる演目も決めている」ともおっしゃっていました。

その一方で、「この歳でいつまで芝居ができるかわからないけど」と弱音を吐かれたりすると、僕の斜め後ろに座って観ておられた緒形拳さんが、「そんなことない！」と声をかけられたので、僕やほかのお客さんもそれに続いて励ましてね。

ただ、本当にいつ何が起こるかわからない。それが人生だから。先生も98歳で亡くなられました。遺志を継ぐというのでもないけれど、近いうちに絶対、僕がやりたいと思っています。「島田正吾を偲ぶ 一人芝居『白野弁十郎』」を。