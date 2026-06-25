創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。今回のテーマは「防犯」。空き巣、悪質商法、振り込め詐欺……リスクは意外と身近にあるもの。読者のみなさんはどのように防衛しているのでしょうか。まずは、防犯に対する意識について聞きました。

【グラフ】防犯に関する情報源は…？

* * * * * * *

【回答者数】254人 【平均年齢】58.8歳

【回答者の内訳】20代…4人／30代…16人／40代…36人／50代…65人／60代…87人／70代…32人／80代…13人／不明…1人

Q. 防犯について、ふだんから意識していますか？



Q. 防犯について、ふだんから意識していますか？

＜「非常に意識している」「ある程度意識している」と回答した人に聞きました＞

Q. 意識している理由は？（複数回答可）

1位 テレビや雑誌、ネットなどで防犯に関する特集を見聞きした

2位 身近な人が被害にあった

3位 被害はないが怖い思いをした

4位 自身が被害にあった

5位 自治会で注意喚起があった

●ほかには…

・近所に泥棒が入ったと警察官が巡回に来た

・以前から常に防犯に努めている

・家の周りが静かなので、油断ができない



（画像：stock.adobe.com）

＜「あまり意識していない」「まったく意識していない」と回答した人に聞きました＞

Q. 意識していない理由は？（複数回答可）

1位 被害にあったことがない

2位 住んでいる地域の治安がいい

3位 いつも家にいる

4位 防犯設備などに費用がかかる

5位 盗まれて困るものがない

＜２につづく＞