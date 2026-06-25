「私は折れません」AKB48契約解除の花田藍衣、決意表明も「心が心配」「ガチでAKB潰す気なんかな」の声
AKB48との契約を解除された花田藍衣さんは6月24日、自身のX（旧Twitter）を更新。現在の心境をつづりました。
【投稿】花田藍衣の現在の心境
コメントでは「それだけの熱量をなぜアイドル活動でファンのために使えなかったのか」「ガチでAKB潰す気なんかな」「これ以上暴れても自分のイメージ下がるだけ」「命はかけないでおくれな、自分の命大事にしておくれ」「他メンバー関係ないし…完全に逆ギレやん」「めいめいの心が心配だね」など、さまざまな声が寄せられました。
この点について運営側は、「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」と否定しています。
(文:多町野 望)
【投稿】花田藍衣の現在の心境
「自分の命大事にしておくれ」花田さんは、「色々な声をいただいていますが、私は折れません。坊主にさせられて。嘘つき扱いされて」「他メンバーについての証拠も出せと言うなら出していきます。坊主にさせられて、はい。さよなら。では絶対に引き下がらないです。命懸けで前に進んでいきます」とポスト。AKB48との専属契約が解除されたことをめぐり、現在の心境を明かしました。
謝罪動画も公開23日には、「私はAKB48として活動中だったにも関わらず、特定のファンの方と私的に会った際に路上で手をつないでしまいました」などと語る謝罪動画を公開していた花田さん。その中で、運営側から坊主にして誠意を見せるよう求められたと主張していました。
この点について運営側は、「本人は運営に髪型を坊主にさせられたと言ってきておりますが、当たり前ですが、担当に確認したところ、『そのようなことを指示することは絶対にありません。』とのことでした」と否定しています。
(文:多町野 望)