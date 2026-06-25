読売新聞が運営するユーザー投稿サイト「発言小町」には、家族や友人などの人間関係や、心や体の悩みまでさまざまなテーマで意見交換が行われています。今回は「義弟から『なんでうちにはお土産を買ってこないの？』と言われてモヤモヤ」というトピックをご紹介します。お土産はあくまで気持ちのもの。それだけに、「どこまで渡すべきか」という線引きには、それぞれの価値観や家族関係が色濃く表れるようで…。

* * * * * * *

そもそもお土産を買う必要がある？

トピ主の「りりりんご」さんは夫と二人暮らし。義実家と実家、そして夫の弟一家は同じ市内に住んでいます。

義弟家族は義実家の近くに暮らしていますが、普段の交流はそれほど多くありません。そんな中、出張先で時々購入しているお土産を実家と義実家には渡していたところ、義弟から「なんでうちには買ってこないの？」と夫経由で伝えられたそうです。

夫は「自分がお金を出すから買ってあげて」と言いますが、トピ主は「そもそも買う必要があるの？」と納得できない様子。

というのも、義弟家族とは年に1回会うかどうかの関係で、特別親しいわけではありません。また、トピ主夫婦には子どもがおらず、甥へお祝い金やお年玉を渡すことはあっても、お返しを受け取るような関係ではないといいます。

そのため、「お土産をわざわざ買っていく間柄ではない」と考えているのです。

そこでりりりんごさんは3つの選択肢を挙げ、意見を募りました。

1）夫がお金を出すと言うなら買ってきてあげる

2）買う必要ない

3）義実家にももう買っていかない

お土産は気持ちの問題なのか、それとも親族なら平等に配るべきなのか。寄せられた声を見てみましょう。

「今後は義実家にも買わない」の支持多数

回答の選択肢のうち、最も支持を集めたのは意外にも「3」でした。

「桃缶」さんは、「義実家がお土産の話を義弟家族に伝えているから欲しがるのでは」と推測。「一度だけ買ったうえで、『仕事に支障が出るほど荷物になった』という理由で今後はやめる」ことを提案しました。

また、「更年期障害連合」さんからは、「なかなかの厚かましさ。義実家も含めてお土産はやめる」という率直な意見も。

さらに、「出張は仕事なのだから、そもそも誰にも買わなくていい」「今後は実家も義実家もなしにするのが平和」といった声も少なくありませんでした。

「夫の顔を立てて買う」という現実派も

その一方で、「1」の「買ってくる」派の声もありました。

「義弟のお願いは不快でも、夫の願いはかなえてあげたい。夫がお金を出すなら買ってくる」（アラカン女性さん）という声のほか、「夫がお金を出すなら買うが、わざわざ探し回ることはしない。一度要求に応じるとエスカレートする可能性もある」（はにわさん）と釘を刺す意見も。

「義弟は図々しいと思うけれど、そのことで夫婦げんかになるほうが面倒」「義実家に置いてもらえば手間も少ない」といった、現実的な対応を勧める声が目立ちました。

この投稿には、100件以上の反響が寄せられています（2026年6月25日）。

夫がなぜそこまで弟に気を遣うのか

さらに「長男の妻」さんは、「どうして義弟の分まで買わなければならないのか、まず夫に理由を聞くべき」とコメントしています。

同様に、「夫がなぜお金を出してまで弟に渡したいのか、その意図は確認しておいたほうがいい」（たかがお土産されどお土産さん）という意見も。

また、「上の子」さんは、義弟が義実家の近くに住んでいる状況に着目。「本来なら長男夫婦が担うと考えられがちな親のサポートを、弟夫婦が引き受けているという意識が夫にあるのではないか」と推測したうえで、「義弟から指摘されて、夫は焦ったのかもしれない」と分析しました。

表向きはお土産を巡る小さなトラブルですが、コメント欄では「家族内の役割分担や距離感が見えてくる話」として受け止める人も少なくなかったようです。

あなたなら、義弟から「うちにはお土産ないの？」と言われたらどう感じますか？

【紹介したトピ】お土産を催促された

ほかの「発言小町」注目トピを読む