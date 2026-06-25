子育て世代が選ぶ「好きなパパランキング2026」！ 2位は「大谷翔平」、では1位は？
ベネッセコーポレーションの妊娠・出産・育児事業を展開する「たまひよ」は、アプリ「まいにちのたまひよ」利用者の男女933人を対象に「好きなパパランキング2026」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！
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2位は、世界的な野球選手として圧倒的な成果を出しながら、出産に伴い休暇を取得するなど育児に努める大谷翔平選手でした。
妻に対する深いリスペクトが感じられる点や、仕事と家庭を大切にする見事な両立ぶりに多くの称賛の声が寄せられています。
1位は、ユーモアを交えながら自然体で積極的に育児をこなすイメージが強いDAIGOさんでした。
子どもへのお世話だけでなく、パートナーを非常に大切にしている様子が伝わる愛妻家としての一面にも多くの好意的な意見が集まりました。
(文:All About ニュース編集部)
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2位：大谷翔平
2位は、世界的な野球選手として圧倒的な成果を出しながら、出産に伴い休暇を取得するなど育児に努める大谷翔平選手でした。
1位：DAIGO
1位は、ユーモアを交えながら自然体で積極的に育児をこなすイメージが強いDAIGOさんでした。
子どもへのお世話だけでなく、パートナーを非常に大切にしている様子が伝わる愛妻家としての一面にも多くの好意的な意見が集まりました。
(文:All About ニュース編集部)