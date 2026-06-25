「頑張って働いているのになぜかお金が貯まらない…」そんな経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな中、「貯まらない家には共通の特徴があり、プロが一目見れば丸わかり」と語るのはお片づけ習慣化コンサルタントの西崎彩智（「崎」は正しくは「たつさき」）さんです。そこで今回は西崎さんの著書『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より一部を抜粋し、「今いる環境を『貯まる家』へと変えるメソッド」をお届けします。

【写真】床置きが常態化していたパントリーが一目瞭然！

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「パントリー」を片づけ 食費が月３万円浮く無駄アイテム

パントリーが満杯は赤信号

お金の貯まらない家は、たいていパントリー（常温保存ＯＫな食品や調味料をストックしているボックスや棚）も満杯です。さらに、１カ所にまとまっているわけではなく、家じゅうのそこかしこに食品や調味料が詰まった箱が置かれていて、どこに何があるか把握できていない家庭も多い。

見てみると、賞味期限切れのものや同じものがゴロゴロと……。よく出くわす「賞味期限切れのストック食品」は、例えば以下のようなものです。

パントリーに放置されがちな７つのもの

（1）乾物

かつおぶしや切り干し大根、あおさやわかめといった海藻類など。

（2）乾麺

パスタやうどん、そば、そうめんなど。

（3）調味料

顆粒の中華だしや固形のコンソメなど。

（4）粉類

小麦粉や米粉、天ぷら粉、片栗粉、重曹など。

（5）缶詰

魚や果物など。ツナ缶が何個も出てきた家も。

（6）紙パックのジュース

冷蔵庫に入れずに保管できるタイプ。サブスクで届くものも多い。

（7）お菓子

大袋のストックやお土産でもらったものなど。

●乾物や乾麺、調味料、粉類は、賞味期限までが長くて油断するからか、年単位で賞味期限が切れがち。そのことにも気づかず放置が続く。

●缶詰はまだストックがあるのに「いつか使うだろう」とセール時に多めに購入しがち。

●サブスクで届く紙パックのジュースは、毎日決まった量を飲む習慣がつかず、飲めずにいる間に次の便が届いてしまい、パックだらけに……。

●お菓子は食べないのに「お土産でもらったから捨てるのは悪い……」と罪悪感から置いているうちに、賞味期限が過ぎてしまった。

などが放置されていく背景です。

なぜパントリーが満杯だとお金が貯まらないのか

では、パントリーを片づけることで、実際の生活はどう変わるのでしょうか。

パントリーを片づけると、パントリーから「食べなきゃいけない（食べたくない）もの」がなくなり、「食べたいもの」だけが残るので、料理が楽しくなります。すると自然に、外食やテイクアウトの回数が減っていく人が多いのです。



『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（著：西崎彩智／プレジデント社）

また、ふだんからパントリーを整理し、在庫管理することで、惰性で続けていたサブスクをやめられたり、どうせ捨てることになるものを何度も買うクセがなくなったりして、お金が貯まるようになります。パントリーを片づけて、食費が月２万〜３万円減ったと語る人もいました。

そう、パントリーを片づければ、そもそもの無駄遣いが減って、自炊が増え、お金の節約になるので、貯まらない循環から貯まる循環へと移行することができるのです。食べたいものだけ食べられる毎日に変わることで、本人がぐんと元気になるという、うれしいおまけつき！

当たり前のことを言っていると感じるかもしれませんが、その「当たり前のこと」を体現できるようになり、毎日の小さな習慣が改まることで、生活が大きく変わっていくのを実感できるはずです。

だまされたと思って、ぜひパントリーの片づけをスタートしてみてください。家の中でも片づけるスペースが狭いので、比較的ハードルは低く、片づけもしやすいでしょう。

ストックを整理する！ ３つのステップ

パントリーを整理する手順は次の通りです。

ステップ１：賞味期限をチェック

ステップ２：「何」が無駄になりがち？ クセを知る

ステップ３：賞味期限切れのものを捨てる

ステップ1 賞味期限をチェック

パントリーをはじめとした、家じゅうのストック食品すべての賞味期限をチェックしましょう。そして、賞味期限内と賞味期限切れのものに分けます。

ステップ2 「何」が無駄になりがち？クセを知る

次に、賞味期限切れのもの（捨てるしかない食品）の内容をチェックします。未開封の醤油や練乳、はちみつなど……、自分が「どんなものを溜め込み」「使わずに放置する」クセがあるかを、“無駄にしたもの”を直視することで把握しましょう。

無駄にしたものを見ると、そもそも自分の基本的な行動パターンと合っていないものがあることに気づくはずです。

例えば……

●朝食はごはん派の人が、割引で安いからと食パンを購入。でも、朝に食べたいのはごはんなので、いつまでも消費できない。

●空腹時に新作のパッケージにひかれてお菓子を買ったものの、ダイエット中のため、お菓子を食べる機会がない。

「自分が無駄にしがちなもの」を把握できたら、それは買わない。加えて「今日買うと安いから」という理由で買うことをやめれば、無駄遣いがぐんと減ります。

過去に伺った先では、家のあちこちから砂糖が計８袋も出てきたご家庭がありました。砂糖は賞味期限がないので、セールのたびについ買ってしまったのでしょう。

期限が切れているものは処分

ステップ3 賞味期限切れのものを捨てる

自分の無駄遣いの傾向が掴めたら、期限が切れているものは処分しましょう。

賞味期限切れのものをすべて捨てて、必要なものを残すと、スペースに余白ができるため、それだけで心に余白が生まれ、片づけのモチベーションがアップしている自分に気がつくはずです。

ちなみに、水は期限が切れていても、災害時にトイレ用として活用できますから、半年程度保管しておいてもＯＫです。



（写真：『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』より）

※本稿は、『時間とお金にゆとりが生まれる 貯まる片づけ』（プレジデント社）の一部を再編集したものです。