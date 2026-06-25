福井県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキング！ 2位「敦賀市」を抑えた1位は？【2026年調査】
近年、のびのびとした環境を求めて都市部から地方へ移住するシニア世代が急増しており、住まい選びの基準にも変化が見られます。初夏の爽やかな風が吹く今、第二の人生のスタートラインとして多くの人から熱い視線を集める人気の自治体に注目しました。
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは、「自然が綺麗なところだから」（30代女性／大阪府）、「鮮度の高い野菜や魚介を楽しめるので」（30代女性／東京都）、「海が近く自然を感じながら暮らせて、買い物や医療も比較的そろっているからです。コンパクトで生活しやすい規模も魅力です」（30代女性／宮崎県）といったコメントがありました。
回答者からは、「福井県内で最も医療機関や商業施設が充実しているからです」（10代男性／岩手県）、「治安がかなり良いイメージなので住みやすいと思った」（20代女性／東京都）、「県庁所在地として医療・買い物・公共サービスが充実しており、生活の利便性が高く、落ち着いた住環境もあり、老後を安心して過ごしやすい市だと思うからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年6月6〜8日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、市に関するアンケートを実施しました。その中から、福井県の市の中で「老後に住みたい」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
2位：敦賀市／41票敦賀市は、古くから日本海側の交通の要衝・港町として栄えてきた街です。気比の松原をはじめとする美しい自然に恵まれ、新鮮な海の幸が豊富に味わえるのも魅力。北陸新幹線の延伸によりアクセスが向上し、生活利便性と自然環境のバランスが取れた住みやすい街として注目されています。
回答者からは、「自然が綺麗なところだから」（30代女性／大阪府）、「鮮度の高い野菜や魚介を楽しめるので」（30代女性／東京都）、「海が近く自然を感じながら暮らせて、買い物や医療も比較的そろっているからです。コンパクトで生活しやすい規模も魅力です」（30代女性／宮崎県）といったコメントがありました。
1位：福井市／125票福井県の県庁所在地である福井市は、医療機関や商業施設、公共交通機関が集積する利便性の高い都市です。国の名勝・養浩館庭園をはじめ、歴史や文化に触れられるスポットも多く、豊かな自然と都市機能がバランスよく共存しています。シニア世代にとっても暮らしやすく、安心してセカンドライフを送れる環境が整っています。
回答者からは、「福井県内で最も医療機関や商業施設が充実しているからです」（10代男性／岩手県）、「治安がかなり良いイメージなので住みやすいと思った」（20代女性／東京都）、「県庁所在地として医療・買い物・公共サービスが充実しており、生活の利便性が高く、落ち着いた住環境もあり、老後を安心して過ごしやすい市だと思うからです」（60代女性／愛知県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)