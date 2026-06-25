厚生労働省の「認知症及び軽度認知障害（MCI）の高齢者数と有病率の将来推計」によると、令和4年度の調査では、65歳以上の高齢者における認知症有病率は約12％と推計されたそうです。そんな中で「認知症になったからといって、その人の心まで失われるわけではない」と語るのは認知症医療の第一線に立ち続けてきた認知症専門医・繁田雅弘先生です。そこで今回は繁田先生の著書『認知症になって幸せな人、不幸せな人』より一部を抜粋し、優しく、大らかな認知症との「付き合い方」をお届けします。

【書影】認知症は「何もわからない、何もできない」は大間違い！繁田雅弘『認知症になって幸せな人、不幸せな人』

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たった１時間でいい。一緒に、お茶すればよかった

会いに行けないわけじゃなかった

「週末、数時間なら、会いに行けないわけじゃなかったと思う」と、悔しそうに語る家族がいました。

私にも覚えがあります。

数時間でも、母に会いに行くことはできたはずです。

でもつい、「介護の制度がどうの」ということばかり考えてしまう。

ほんの数時間でもいいから、買ったお弁当を一緒に食べるとか、ファミリーレストランに連れ出すとか、そんなことでもよかったと思うのです。

普段、親子で「お母さん、お父さん、今、どんな気持ち？」なんていう会話をすることはないでしょう。「用件ばかり」が普通です。

でもよく考えたら、70年、80年と生きてきた「その人」について、もっと話を聞いておけばよかったと思うのです。

アルツハイマー型認知症がかなり進行しても、遠隔記憶（遠い昔の記憶）のエピソードは保たれていることが多いです。

とくに、繰り返し想起した記憶ほど保たれると考えられています。

医学的にも、認知症の方との会話を楽しむには、昔のことを話題にするとよいとされています。リハビリテーションも同様です。

他愛のない会話でいい。だって家族ですから

介護じゃありません。

ぜひ、コミュニケーションをとってほしいのです。

お菓子を一緒に食べるとか、昔の写真を一緒に見るとか、他愛のないことです。忙しい中でも、どんなに遠くに暮らしていても、数週間に一度、数カ月に一度、数時間ぐらいだったらとれると思うのです。

ぜひ、「お母さんって、どんな人だったの？」と聞いてみてください。

「最後に行った学校ってどこなの？」「どんな格好で、どんなお友達と遊びに行っていたの？」という会話を交わすだけでも、親子の「思い出」になります。

「デイサービスに行け」「運動しろ」と言われるよりは、昔の話をするほうがよっぽど、親も幸せでしょうし、脳も働きます。

元気なうちに、話せるうちに、話をしておきましょう。

誰だって、親との残り時間は少ないわけですから。

「あれをしろ」「これをしろ」と言うよりも、好きなお菓子を差し入れて、真の家族の会話を楽しんでください。

「認知症の人」じゃない、「私のお母さん」だ

「子どものころは、どんなお子さんでしたか？」

私の診療所に来た家族の話です。



（写真提供：Photo AC）

長女が、お母さんのことをひどく「認知症扱い」しているようにみえました。お母さんの発言を否定しないものの、無視していました。お母さんを意思ある一人の人間として、また家族の一員とみなしているようにはみえませんでした。

そこで、診療のたびに、長女に「母の思い出」について聞いていくようにしました。

さらにお母さんに、「子どものころの娘さんって、どんなお子さんだったのですか？」と尋ねました。すると、「しっかりしていて、何も言わなくてもパッパッとやっていましたよ。今では家事とか、育児とか、もうちょっと丁寧にやってと思うんだけど（笑）」と言います。

「この子はしっかりしている」と、あえて、お母さんに言わせました。

「患者」「認知症の人」から、娘さんの「お母さん」に戻ってもらったのです。

多くの認知症の人は、役割や影響力を失うことで、状態を悪化させていきます。そこを多少なりとも戻したいと願った対話でした。

また、戻った「お母さん」を娘さんがみることで、「私の母は、こう生きた人」と知ってもらいたかった。「認知症の人の、娘」じゃなくて、「立派に生きた母の、娘」として生きてほしいという想いがありました。

家族は、認知症をみて本人をみなくなるものです。これまで顔さえ見れば通院や治療の説得をされ、家族の団らんもなくなっていたのではないでしょうか。

母を母として認識しなおすことは、その子である長女のこれからの人生にとっても意味があることだと思えました。

母は、母を辞めることはない

何十年にもわたって母として生きた人が、家族の心配をする立場から、突然、心配される立場に変わることは、どれだけ深い悲しみをもたらすでしょうか。

「母は、母を辞めることはないのだ」と、若年性アルツハイマー型認知症を発症した52歳の母をもつ娘さんが教えてくれたことがあります。

夫は毎日帰りが遅く、アルバイトをしながら専門学校の受験勉強をしている娘さんが、お母さんの日常を助けていました。

お母さんは家で、「ちゃんとご飯食べているの」「ちゃんと寝ているの」と繰り返すのだそうです。それに対して娘さんは私に、「自分も役に立っているって思ってくれればいいのに」「お母さんが可哀そう」「大丈夫って伝えたい」と話しました。

娘さんは、私が診療の場で伝えた「家族は介護者になっちゃいけない」「お母さまを『世話をされる人』にしない」という言葉を心に留めて接していました。お母さんは以前より落ち着いてきて、診療の場でも戸惑いが減ったように思いました。

子どもが「母」の心配を、その気持ちを受け止めることは、母としての尊厳をもち続けることになるのだと思いました。

父や母という役割。

親としていつも心配している役割、小言を言う役割、愚痴を言う役割、料理をして掃除をして家を守る役割、くだものの皮をむいて笑顔で差し出す役割、帰省した子をもてなす役割――。

役割があるということは、生きる意味を実感するということだと思います。

「母を、父を、認識し直す」ことが必要なのではないでしょうか。

家族は、認知症をみて人をみなくなりがちです。

「父や母という役割」は、本人の尊厳を守ることに繋がります。

※本稿は、『認知症になって幸せな人、不幸せな人』（PHP研究所）の一部を再編集したものです。