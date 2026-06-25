夏ボーナス60万円も「ここ3カ月、休んでも疲れが取れない。異動前のほうがよかった」40代女性の葛藤
夏のボーナスシーズン到来。ここではAll Aboutが実施した「2026年夏のボーナスに関するアンケート」から、中部地方にお住まいの40代女性のケースをご紹介します。
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：中部地方
職種：事務・企画職
業種：サービス業
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
年収：800万円
現預金：1300万円、リスク資産：1300万円
2026年の夏ボーナスについては「60万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として会社の「業績が悪いため、年間の賞与が月給の4カ月分になると聞いている。おそらく夏ボーナスは2カ月分。昨年度に部署異動があって職責も変わったため、ただでさえ前年よりボーナス額が減っているところへ、今年度は会社全体で減らされるということで、少しショックです」と続けます。
ちなみに、ここ3年の夏ボーナスの推移は「2025年は65万円、2024年・2023年はともに70万円」だったとあります。
その理由について「昨年度の異動で基本給が下がったものの、毎月残業が20〜40時間あり、結果として収入は増えています。ですが、これほど多忙で、特にここ3カ月は土日に休んでも疲れがとれないほどなので、せめてボーナス含めて給与を上げてほしいなと思わないでもないです」とコメント。
周囲ではボーナスの話題も出ているそうですが、金額については語らず「何買おうね、推し活に充てられる」くらいの話が出る程度だとあります。
さらに「冬のボーナス時までに残っていれば、住宅ローンの一部繰上げ返済、定期預金、投資信託の優先順位で当て込んでいく予定」だと言います。
最後に、「本音を言えばもう少しほしいところですが、今の会社の業績を考えると、十分出してくれているとは分かっています。が、今の自分の仕事内容に見合っているかと言うと……異動前は残業がなかったので、年収としては今より少なかったですが、身体的・精神的負担はなかったな」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
回答者プロフィールペンネーム：みぃたん
年代性別：40代女性
同居家族構成：本人のみ
住まいの地域：中部地方
職種：事務・企画職
業種：サービス業
雇用形態：正社員
勤務年数：20年以上
年収：800万円
現預金：1300万円、リスク資産：1300万円
「夏ボーナスは60万円予想。昨年より減りそう」今回の投稿者は、サービス業の事務・企画職として働く正社員のみぃたんさん。
2026年の夏ボーナスについては「60万円」と予想。金額は例年と比べて「減りそう」とのことです。
その理由として会社の「業績が悪いため、年間の賞与が月給の4カ月分になると聞いている。おそらく夏ボーナスは2カ月分。昨年度に部署異動があって職責も変わったため、ただでさえ前年よりボーナス額が減っているところへ、今年度は会社全体で減らされるということで、少しショックです」と続けます。
ちなみに、ここ3年の夏ボーナスの推移は「2025年は65万円、2024年・2023年はともに70万円」だったとあります。
「月の残業は20〜40時間。せめてボーナスを上げてほしい」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っていない」とみぃたんさん。
その理由について「昨年度の異動で基本給が下がったものの、毎月残業が20〜40時間あり、結果として収入は増えています。ですが、これほど多忙で、特にここ3カ月は土日に休んでも疲れがとれないほどなので、せめてボーナス含めて給与を上げてほしいなと思わないでもないです」とコメント。
周囲ではボーナスの話題も出ているそうですが、金額については語らず「何買おうね、推し活に充てられる」くらいの話が出る程度だとあります。
「定期貯金と保険料に充て、残りは次のボーナスまで温存」今回のボーナスは主に「貯金や保険料の支払いに充てる予定」だそうで、「10万円は定期貯金（先取り貯金）、10万円は保険料支払い用に確保。残りは貯金しておいて、毎月の給与で足りなくなった時の足しにしたい」とのこと。
さらに「冬のボーナス時までに残っていれば、住宅ローンの一部繰上げ返済、定期預金、投資信託の優先順位で当て込んでいく予定」だと言います。
最後に、「本音を言えばもう少しほしいところですが、今の会社の業績を考えると、十分出してくれているとは分かっています。が、今の自分の仕事内容に見合っているかと言うと……異動前は残業がなかったので、年収としては今より少なかったですが、身体的・精神的負担はなかったな」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)