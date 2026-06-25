創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。。今回のテーマは「防犯」。空き巣、悪質商法、振り込め詐欺……リスクは意外と身近にあるもの。読者のみなさんはどのように防衛しているのでしょうか。まずは、防犯に対する意識について聞きました。

【グラフ】防犯について、ふだんから意識している割合は…？

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【回答者数】254人 【平均年齢】58.8歳

【回答者の内訳】20代…4人／30代…16人／40代…36人／50代…65人／60代…87人／70代…32人／80代…13人／不明…1人

＜１よりつづく＞

Q. 防犯に関する情報源として利用しているものは？（複数回答可）



Q. 防犯に関する情報源として利用しているものは？



（写真：stock.adobe.com）

Q. あなたの防犯の心構えを一言で表すと？

●楽して儲けない。欲は出さない

（58歳・公務員）

●全員をうっすら疑え

（32歳・会社員）

●「お人好しは阿呆」。

我が家に代々伝わっている言葉です。心の甘さを戒めています

（60歳・専業主婦）

●人さまに起きることは自分にも起こる。

他人事とは思わない

（63歳・年金受給者）

●財布も家も口を固く

（43歳・専業主婦）

●固定電話には出ない。

大事な用事なら、携帯電話にかかってくるので

（65歳・パート）



（写真：stock.adobe.com）

●無料点検は有料点検

（63歳・専業主婦）

●ご近所づきあいを大切にする。

何かあったら即、助け合えるように

（56歳・パソコン業務）

●おいしい話は疑ってかかる。

何かに当たったとか、ポイント付与とか

（43歳・会社員）

●大丈夫と思えた時が一番、大丈夫ではない

（56歳・自営業）

●すぐ対応しないこと。

ひと呼吸置いて、事象に違和感があった時は近くの交番に相談する

（82歳・専業主婦）