中高年女性に聞いた防犯の心構え「無料点検は有料点検」「固定電話には出ない」「大丈夫と思えた時が一番、大丈夫ではない」
創刊以来、《女性の生き方研究》を積み重ねてきた『婦人公論』。この連載では、読者のみなさんへのアンケートを通して、今を生きる女性たちの本音にせまります。。今回のテーマは「防犯」。空き巣、悪質商法、振り込め詐欺……リスクは意外と身近にあるもの。読者のみなさんはどのように防衛しているのでしょうか。まずは、防犯に対する意識について聞きました。
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【回答者数】254人 【平均年齢】58.8歳
【回答者の内訳】20代…4人／30代…16人／40代…36人／50代…65人／60代…87人／70代…32人／80代…13人／不明…1人
＜１よりつづく＞
Q. 防犯に関する情報源として利用しているものは？（複数回答可）
Q. 防犯に関する情報源として利用しているものは？
（写真：stock.adobe.com）
Q. あなたの防犯の心構えを一言で表すと？
●楽して儲けない。欲は出さない
（58歳・公務員）
●全員をうっすら疑え
（32歳・会社員）
●「お人好しは阿呆」。
我が家に代々伝わっている言葉です。心の甘さを戒めています
（60歳・専業主婦）
●人さまに起きることは自分にも起こる。
他人事とは思わない
（63歳・年金受給者）
●財布も家も口を固く
（43歳・専業主婦）
●固定電話には出ない。
大事な用事なら、携帯電話にかかってくるので
（65歳・パート）
（写真：stock.adobe.com）
●無料点検は有料点検
（63歳・専業主婦）
●ご近所づきあいを大切にする。
何かあったら即、助け合えるように
（56歳・パソコン業務）
●おいしい話は疑ってかかる。
何かに当たったとか、ポイント付与とか
（43歳・会社員）
●大丈夫と思えた時が一番、大丈夫ではない
（56歳・自営業）
●すぐ対応しないこと。
ひと呼吸置いて、事象に違和感があった時は近くの交番に相談する
（82歳・専業主婦）