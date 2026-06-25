「ヤバい脚の長さ」フジモン、長女とのツーショットに「モデル顔負けスタイル」「新恋人かと」の声
「ヤバい脚の長さ」フジモン、長女とのツーショットに「モデル顔負けスタイル」「新恋人かと」の声
お笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史さんは6月25日、自身のInstagramを更新。長女とのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】フジモン＆長女のツーショット
「溢れ出る美人感」藤本さんは「長女と2人でランドにインパ！」とつづり、長女と東京ディズニーランドを訪れた時に撮影した5枚の写真を投稿。ツーショットも3枚載せていますが、特に全身が写ったショットでは、長女の圧巻のスタイルが目を引きます。藤本さんも「せやけど大きなったでほんま笑」と、娘の成長に驚いているようです。
ファンからは「娘さんスタイル抜群」「モデル顔負けスタイル」「ヤバい脚の長さ」「絶対可愛いやん」「溢れ出る美人感」「新恋人かと思った笑」「彼女にしか見えない」などの声が寄せられました。
「こんなパパいないよ」「娘さん顔小さい」3月10日の投稿では「次女とウィークナイトパスでシーにインパ！」と、次女と東京ディズニーシーを訪れたことを報告し、写真を公開していた藤本さん。ファンからは「可愛すぎる親子」「こんなパパいないよ」「娘さん顔小さい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。(文:堀井 ユウ)
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