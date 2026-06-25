自動車盗難8割近くが「キーなし」の状態で発生

滋賀県東近江市内において先日、トヨタの高級車「ランドクルーザー」2台が相次いで盗まれる事件が発生しました。

警察によりますと、2026年6月17日の午後10時頃から翌18日の午前8時頃までの間に、東近江市内にある住宅の駐車場2か所にそれぞれ駐車されていたランドクルーザーが盗まれました。

【画像】「えっ…！」 これが盗難にあった「ランドクルーザー」です！ 画像で見る（20枚以上）

盗まれた2台はそれぞれ別の男性が所有していたもので、うち1台が時価約1200万円相当、もう1台が時価約1100万円相当でした。男性らは18日の朝、出勤しようとした際に盗難被害に気づいて警察に通報したということです。

現場となった2か所の駐車場はクルマで20分ほど離れた距離にあり、いずれの駐車場にも防犯カメラは設置されていませんでした。

また、ランドクルーザーはいずれも施錠された状態で駐車され、クルマの鍵も盗まれていないことから、警察は同一犯が特殊な機器を使って盗んだ可能性があるとみて捜査しています。

近年はこのように、高級車をはじめとする自動車盗難事件が多く発生しており、2025年における車名別の盗難台数は以下のような状況です。

ーー

1位 トヨタ ランドクルーザー 1177台（前年1位・1064台）

2位 トヨタ プリウス 424台（前年2位・539台）

3位 トヨタ アルファード 303台（前年3位・488台）

4位 トヨタ ハイエース 209台（前年5位・170台）

4位 レクサス RX 209台（前年6位・165台）

6位 レクサス LX 195台（前年4位・230台）

7位 トヨタ クラウン 173台（前年8位・101台）

8位 ダイハツ ハイゼット 114台（前年7位・103台）

9位 レクサス LS 108台（前年10位・76台）

10位 スズキ キャリイ 92台（前年9位・96台）

※ハイエースとレクサスRXは盗難台数が同数4位

ーー

さらに、2025年における自動車盗難の認知件数は6386件であり、そのうち4970件（全体の77.8％）は、「キーなし」の状態でした。

「キーなし」とは、クルマの鍵が差し込まれていたり、運転席周辺に鍵が放置されていたりして被害に遭ったケース以外のことをいいます。つまり、クルマをきちんと施錠し、鍵を適切な場所で保管していても盗まれてしまう事例が多いといえるでしょう。

特に、クルマの配線に特殊な機器をつないでドアロックを解除、エンジンを始動させる「CANインベーダー」と呼ばれる主流の盗難手口では、ものの数分で犯行が完了してしまう場合もあります。

自動車メーカーでは盗難防止対策を講じているものの、現在はそれに対して犯罪組織が新たな盗難手口を開発するといった、いわば「いたちごっこ」のような様相を呈しており、自動車ユーザー自身も対策をとっていく必要があります。

具体的には、ハンドル・タイヤロックといった固定装置や、衝撃を感知した場合に大きな警報音が鳴る警報装置のほか、万が一車両が盗まれた場合に位置を確認できるGPS装置などを設置する方法が挙げられます。

加えて、CANインベーダーはクルマの左前部の配線を特殊な機器につなぐ手口であることから、クルマの左側を自宅や駐車場の壁ギリギリに寄せて犯人の作業スペースを作らないといった対策も有効的です。

そして駐車場内に防犯カメラやセンサーライト、車止めポールを設置するなど、犯人が敷地内に入ることをためらうような対策も重要です。可能な限り、複数の盗難防止対策を組み合わせて、盗まれにくい環境を作るようにしましょう。

※ ※ ※

なお、盗まれたクルマは自動車の保管・解体をおこなう「ヤード」と呼ばれる施設に持ち込まれた後、コンテナに積み込まれて海外に不正に輸出されるケースが多い状況です。

警察による不法ヤードの取り締まりや不正輸出を食い止める税関の水際対策のほか、自動車窃盗に対する罰則の強化などが求められます。