「キャンドゥ」に『トイ・ストーリー』の夏グッズ登場！ 「折りたたみボストンバッグ」など全41品番を用意
「キャンドゥ」は、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』をデザインした夏グッズを、6月25日（木）から、全国の店舗で順次販売中だ。
【写真】大きめサイズの「クリアレジャーバッグ」もかわいい！ 『トイ・ストーリー』グッズ一部詳細
■夏のレジャーに！
今回登場したのは、青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、ウッディやバズ・ライトイヤーなどおもちゃの仲間たちがにぎやかに描かれたアイテム全41品番。
ラインナップは、ユニークなおもちゃたちのアートが楽しい商品が集結。例えば、濡れた物も入れられる大きめサイズの「クリアレジャーバッグ」は、着替えや飲み物など荷物が多くなりがちな夏のレジャーにぴったりだ。
また、キャリーケースにセットできる「折りたたみボストンバッグ」や中身が見えるクリア素材の「マチ付きクリアポーチ」といった使い勝手が良い日常アイテムもそろう。
さらに、「ダイカットステッカー」「メモ帳」「3連アクリルキーホルダー」などおもちゃ箱をひっくり返したようなポップでかわいいアイテムが並ぶ。
【写真】大きめサイズの「クリアレジャーバッグ」もかわいい！ 『トイ・ストーリー』グッズ一部詳細
■夏のレジャーに！
今回登場したのは、青い空と白い雲が特徴的なアンディの部屋の壁紙モチーフや、ウッディやバズ・ライトイヤーなどおもちゃの仲間たちがにぎやかに描かれたアイテム全41品番。
ラインナップは、ユニークなおもちゃたちのアートが楽しい商品が集結。例えば、濡れた物も入れられる大きめサイズの「クリアレジャーバッグ」は、着替えや飲み物など荷物が多くなりがちな夏のレジャーにぴったりだ。
また、キャリーケースにセットできる「折りたたみボストンバッグ」や中身が見えるクリア素材の「マチ付きクリアポーチ」といった使い勝手が良い日常アイテムもそろう。
さらに、「ダイカットステッカー」「メモ帳」「3連アクリルキーホルダー」などおもちゃ箱をひっくり返したようなポップでかわいいアイテムが並ぶ。