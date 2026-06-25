「他の試合の結果を見なければならないが…」激痛黒星で３位転落、敗退危機。韓国指揮官は何を語った？ キム・ミンジェ交代は怪我のため【W杯】
あまりに痛恨の黒星だ。
現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのA組最終節で、韓国代表が南アフリカ代表とメキシコのモンテレイで対戦。０−１で敗れた。
１勝１敗の韓国はドロー以上で２位通過が決まるなか、63分にタペロ・マセコに痛恨の被弾。まさかの展開となり、必死に同点を目指したが、最後までゴールを奪えなかった。
南アフリカが逆転で２位通過を決めた一方で、韓国は３位に転落。今大会から３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるとはいえ、勝点３・得失点−１で敗退の危機だ。
韓国メディア『Four Four Two』によれば、ホン・ミョンボ監督は試合後のインタビューで「失点で選手たちの試合運びに焦りが見られた。先制点を許したのは残念だった。選手たちはベストを尽くした」と語った。
大黒柱のキム・ミンジェの交代に関しては「ふくらはぎを怪我したため」と説明した57歳の指揮官は、最後に改めて「最後まで全力を尽くしたが、結果は残念だった。監督である私の責任だ。他の試合の結果を見なければならないが、監督である私の責任だ」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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現地６月24日に開催された北中米ワールドカップのA組最終節で、韓国代表が南アフリカ代表とメキシコのモンテレイで対戦。０−１で敗れた。
１勝１敗の韓国はドロー以上で２位通過が決まるなか、63分にタペロ・マセコに痛恨の被弾。まさかの展開となり、必死に同点を目指したが、最後までゴールを奪えなかった。
南アフリカが逆転で２位通過を決めた一方で、韓国は３位に転落。今大会から３位でも12グループの中で上から８番目までに入れば突破できるとはいえ、勝点３・得失点−１で敗退の危機だ。
韓国メディア『Four Four Two』によれば、ホン・ミョンボ監督は試合後のインタビューで「失点で選手たちの試合運びに焦りが見られた。先制点を許したのは残念だった。選手たちはベストを尽くした」と語った。
大黒柱のキム・ミンジェの交代に関しては「ふくらはぎを怪我したため」と説明した57歳の指揮官は、最後に改めて「最後まで全力を尽くしたが、結果は残念だった。監督である私の責任だ。他の試合の結果を見なければならないが、監督である私の責任だ」と伝えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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