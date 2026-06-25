「リスクを恐れないチーム」ブラジルがGS首位通過！ 母国メディアは決勝Tで対戦の可能性がある日本を分析！ 弱点の指摘も「我々のウインガーにとってチャンスだ」【W杯】
ブラジル代表は現地６月24日、北中米ワールドカップのグループステージ（Ｃ組）第３節でスコットランド代表と対戦した。
立ち上がりからゲームの主導権を握ったブラジルは開始７分にヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制点。45＋３分にも再びヴィニシウスがネットを揺らす。後半に入って60分にもマテウス・クーニャにもう１点を加えて、３−０の完勝を飾った。
この結果、GS３試合を２勝１分で終えたブラジルは首位通過が決定したなか、母国メディア『globo』は、ラウンド32の対戦相手に関心を寄せる。
「ブラジルの前に立ちはだかるのは、グループFのオランダ、日本、スウェーデンのいずれかだ」と伝え、それぞれ３チームを紹介。日本について次のように伝えた。
「10月には逆転でセレソンを３−２で下した。日本はリスクを恐れないチームとして際立っている。彼らのプレーはサイド攻撃が集中だ。ウインガーと攻撃的なウイングバックを起用し、ストライカーの上田綺世を中心とした強力な得点力のある攻撃を見せる。
チュニジア戦では圧倒的なパフォーマンスを見せたものの、オランダ戦では守備に問題が見られた。攻撃を両サイドに集中させ、基本的に４人の選手がサイドから攻撃を仕掛けることで、カウンターを受けるスペースが生まれてしまう。これは、ヴィニシウスやルイス・エンリケ、ラヤンといった我々のウインガーにとってチャンスだ」
日本時間で26日の８時には日本対スウェーデン、チュニジア対オランダのゲームが行なわれる。グループFはどのような結末を迎えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりからゲームの主導権を握ったブラジルは開始７分にヴィニシウス・ジュニオールのゴールで先制点。45＋３分にも再びヴィニシウスがネットを揺らす。後半に入って60分にもマテウス・クーニャにもう１点を加えて、３−０の完勝を飾った。
この結果、GS３試合を２勝１分で終えたブラジルは首位通過が決定したなか、母国メディア『globo』は、ラウンド32の対戦相手に関心を寄せる。
「10月には逆転でセレソンを３−２で下した。日本はリスクを恐れないチームとして際立っている。彼らのプレーはサイド攻撃が集中だ。ウインガーと攻撃的なウイングバックを起用し、ストライカーの上田綺世を中心とした強力な得点力のある攻撃を見せる。
チュニジア戦では圧倒的なパフォーマンスを見せたものの、オランダ戦では守備に問題が見られた。攻撃を両サイドに集中させ、基本的に４人の選手がサイドから攻撃を仕掛けることで、カウンターを受けるスペースが生まれてしまう。これは、ヴィニシウスやルイス・エンリケ、ラヤンといった我々のウインガーにとってチャンスだ」
日本時間で26日の８時には日本対スウェーデン、チュニジア対オランダのゲームが行なわれる。グループFはどのような結末を迎えるか。
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