辻村深月『ファイア・ドーム』上下巻が1位・2位独占 同一タイトル作品による1位・2位独占は今年度初【オリコンランキング】
作家・辻村深月氏のデビュー22周年記念作品となる新作長編小説『ファイア・ドーム』の上下巻が、6月25日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において1位、2位を独占した。『ファイア・ドーム 上』は週間売上1.8万部、『ファイア・ドーム 下』は週間売上1.4万部。
【画像】原作者の辻村深月氏
同一タイトル作品による同ランキング1位、2位独占は、2023年12月11日付『大ピンチずかん2』が1位、『大ピンチずかん』が2位を獲得して以来2年7ヶ月ぶりで、今年度初【※】。
辻村氏が同ランキング1位を獲得するのは、『かがみの孤城』が2018年4月23日付、4月30日付で2週連続1位を獲得して以来8年2ヶ月ぶり、通算2作目となる。
本作は、文芸誌「STORY BOX」2019年6月号から2023年8月号まで計25回にわたり連載された作品をもとに、大幅な加筆と全面改稿を経て完成した長編小説。
【※】今年度は、2025年12月1日付よりスタート
■辻村深月公式コメント
新刊『ファイア・ドーム』がとうとう、発売になります。連載に4年、改稿に3年。7年の歳月をかけて、皆さんのもとに送り出します。物語のテーマであり、主役は「噂」です。小説を準備する7年の間にも、現実では多くの事件が起き、小説の中で描いた噂の世界が現実と共鳴して揺らぐような感覚が常にありました。過去に起きたあの事件も、明日起こるかもしれないあの事件も。この小説が「今」を描けていると思っていただけたら、光栄です。そして、だからこそ、「今、読んでほしい」と願って、送り出します。どうぞよろしくお願いいたします。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日＞
【画像】原作者の辻村深月氏
同一タイトル作品による同ランキング1位、2位独占は、2023年12月11日付『大ピンチずかん2』が1位、『大ピンチずかん』が2位を獲得して以来2年7ヶ月ぶりで、今年度初【※】。
本作は、文芸誌「STORY BOX」2019年6月号から2023年8月号まで計25回にわたり連載された作品をもとに、大幅な加筆と全面改稿を経て完成した長編小説。
【※】今年度は、2025年12月1日付よりスタート
■辻村深月公式コメント
新刊『ファイア・ドーム』がとうとう、発売になります。連載に4年、改稿に3年。7年の歳月をかけて、皆さんのもとに送り出します。物語のテーマであり、主役は「噂」です。小説を準備する7年の間にも、現実では多くの事件が起き、小説の中で描いた噂の世界が現実と共鳴して揺らぐような感覚が常にありました。過去に起きたあの事件も、明日起こるかもしれないあの事件も。この小説が「今」を描けていると思っていただけたら、光栄です。そして、だからこそ、「今、読んでほしい」と願って、送り出します。どうぞよろしくお願いいたします。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年6月29日付：集計期間：2026年6月15日〜21日＞