お笑いコンビ「次長課長」の河本準一（51）が、タレントの磯部希帆（34）と交際していることが25日、分かった。関係者によると、河本が昨春に元アイドルグループ「大阪パフォーマンスドール」の重元直美（50）と離婚した後に交際に発展したという。お相手の磯部は、近年、配信ドラマの主演を務めるなど精力的に活動。タレント・重盛さと美と音楽ユニットを組み楽曲をリリースしていた。

磯部は神奈川県出身で、所属事務所はAVILLA。かつては「希帆」名義でも活動し、2016年にプライベートでも親友のタレント・重盛さと美と音楽ユニット「LLS」を結成。代表曲は「LOVE GAME」で、強気な女の子の恋心を歌った。

グラビアとしても抜群のスタイルを生かして「ミスマガジン2009」でベスト16入りしている。

近年はYouTubeで壮絶な貧乏生活のエピソードを語り、大きな話題に。テレビ朝日系「家事ヤロウ！」では幼少期の生活環境や苦労を率直に明かし、反響を呼んだ。

女優としては、映像配信アプリ「推しドラ」などで展開されているオリジナルドラマ「メンヘラLv.99〜好きすぎちゃイケないなんて聞いてない！〜」で初主演。マルチに活躍している。

昨年1月には、テレビ朝日系バラエティー番組「私が愛した地獄」に出演した際に、50歳芸人との交際を親友・重盛さと美に相談していたと告白。出会いは男性が毎日夜10時までやっていた生放送番組だったと明かしていた。

河本は昨年2月、体調不良のため当面の間休養することを自身のSNSで発表。同6月に復帰したが、その理由がパニック障害とうつ病であったと公表し心配の声が寄せられていた。