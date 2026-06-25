【ダラス（米テキサス州）＝木口慎太郎】サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表が１次リーグ２試合を戦うダラスで、日本人サポーターと現地の子どもたちがサッカーを通じた交流を図っている。

企画したのは、ダラスでサッカースクールを運営する船本みきさん（３３）。２５日（日本時間２６日）のスウェーデン戦後も開催予定で、船本さんは「新たな絆が生まれる場になれば」と期待している。

「ナイスパス」「よし、シュート」

日本対オランダ戦後の１５日（日本時間１６日）、ダラス近郊のグラウンドで、日本人サポーターとスクールに通う子ども計約２０人が約１時間にわたって試合形式のミニゲームなどでボールを追った。オランダ戦を父親と観戦した東京都品川区の小学６年生（１１）はこの日、交流会に参加した。「国は違ってもサッカーは同じ。また一緒にプレーしたい」と喜んだ。

神戸市出身の船本さんがサッカーを始めたのは９歳の頃。高校時代にニュージーランドに１年間留学した後、テキサス州にある大学に進学し、運動生理学を学びながらサッカーを続けた。英リバプールの大学院でサッカービジネスを学び、２０２４年に夫の転勤に合わせて再びテキサス州へ移ると、言語や文化を超えて楽しめるサッカーの素晴らしさを伝えるため、ダラスで小学生以下が対象のサッカースクールを開いた。現在は、日系企業の駐在員の子どもら約５０人が通う。

サッカーを通じて世界中に友人を作ってきた船本さんは、今大会１次リーグで日本戦２試合がダラスで開催されることが決まると、スクール生との交流会を開くことを思いついた。日本から観戦に訪れる日本人サポーター向けにダラスの情報をＳＮＳなどで発信しながら、交流会への参加を募った。

交流会は、スウェーデン戦後もダラス近郊のグラウンドで開催する予定で、ＳＮＳを通じて参加者を募集している。船本さんは「子どもたちには住環境の違いなどから生まれる多様な価値観などを感じ取ってもらい、今後の成長につなげてほしい」と話している。