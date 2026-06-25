25日7時30分ころ、青森県で最大震度6強の地震が観測された。NHKは連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の第64話の地上波での放送を中止し、地震ニュースを継続。あす26日もW杯生中継のため放送中止としているため、土曜の朝に2話連続で放送する異例のスケジュールを発表した。

中止となった第64回は、この日の午後0時45分から放送。また、明日はFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグ最終戦の日本代表VSスウェーデン戦の放送に伴い、午前8時からの第65回と再放送の午後0時45分からの回を休止としている。

そのため、27日土曜日の総合で午前8時から第64回を放送し、続く8時15分から第65回を放送する。一覧画像の公表に、フォロワーから「おまとめありがとうございます！」と、喜びの声が相次いだ。

番組表ではこの日の放送は「愛（め）でたいnippon 上野界わい▼政治のことは話しづらい？上野界わいブラリ旅▼動物園でいま人気急上昇“っぽくない動物”▼じゃない方の“裏上野”でおしゃれな店が続々誕生！▼蔵前で女性が殺到するレザークラフト教室人気の秘密」と告知されていた。