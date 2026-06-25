◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会大阪中央支部予選（２１日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場Ａ面） ▽中学生の部・準決勝 東大阪河内ボーイズ４―１大阪八尾ボーイズ

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）大阪中央支部予選では、東大阪河内ボーイズが初の決勝進出。藤井寺ボーイズは７年ぶりの切符に王手をかけた。「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は２１日、準々決勝が行われた。兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）がチーム初の４強入り。枚方ボーイズＡ（大阪北支部）は昨年王者・大阪柴島ボーイズ（同）を破り、準決勝へ進んだ。

届かなかった決勝舞台に、ついに手をかけた。７回２死。投ゴロを捕球した東大阪河内の先発・築地主将が、自ら一塁ベースを踏んだ。「自分が決勝に連れていくという気持ちで投げた。ホッとした」。１失点完投で勝利をつかみ、試合後は感極まり、うずくまった。

初回に高原の左前打を足がかりに先制。４回に１点差に追い上げられたが、５回２死一、二塁では１年生の５番・松井が「絶対に打つという気持ちでいった。（手応えは）完璧だった」と左越えの２点二塁打。貴重な追加点を奪った。

２００７年のチーム発足以来、主要大会の決勝進出は初めて。今年も「最初は弱くて１回戦でコールド負けするチームだった。１年生の松井もよく打ってくれて感謝しかない」とチームの成長を実感した築地。「優勝して全国大会を目標に頑張りたい」と目を輝かせた。