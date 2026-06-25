武豊騎手＝栗東・フリー＝が６月２４日、オフィシャルサイト内の日記を更新し、自身も把握していなかった地方・海外を含む勝利数が４９９４勝と判明したことを報告した。

「気持ちがスッキリしました」というタイトルで、ＪＲＡ４６６３勝、地方競馬がエキストラ騎乗を含めて２１２勝、海外での騎乗数が「メディアの調査力によって１１９勝とわかりました」と紹介。５０００勝まであと６勝と、“大台”へのカウントダウンも始まっており「表彰してもらえるとは思っていませんが、自分の気持ちの中だけでも『ヨシ！５０００勝目』と、小さく拳を握ることができるかと思うと、だいぶスッキリしました」と胸の内を明かしていた。

デビュー４０年目の今年は安田記念のシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）、宝塚記念のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）で２週連続Ｇ１制覇。ＪＲＡで３８勝（６月２２日現在）を積み上げている。

今週も先週に続き、函館で騎乗予定。「函館記念のケイアイセナをはじめ、２歳の新馬戦など楽しみな馬がたくさんいます。引き続きのご声援をよろしくお願いします」とレジェンド。史上最年長Ｇ１勝利に続く新たな金字塔が期待される。