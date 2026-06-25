【G304 X SUPERLIGHT LIGHTSPEED】 7月16日 発売予定 価格：12,980円

ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」よりワイヤレスゲーミングマウス「G304 X SUPERLIGHT LIGHTSPEED」を7月16日に発売する。価格は12,980円。

本製品は、同ブランドのエントリーモデル「G3」シリーズに属するゲーミングマウス。前作「G304」から約40g軽量化しており、本体重量を59gとすることで長時間のゲームプレイでも手への負担を軽減し、素早く繊細なエイム操作を実現している。

また「HERO 44Kセンサー」によって細かな操作を正確に反映するほか、新たにマウス中央に「LIGHTSYNC RGB」を搭載し自由にライティングを楽しめる。本体には約130時間持続するバッテリーを内蔵し、ロジクールG独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」やBluetooth、有線など複数の接続方法に対応する。

カラーはブラックとホワイトの2種類。既にロジクール公式オンラインストアのほか、通販サイト「Amazon」や「楽天」などで予約受付を実施している。

(C)2026 Logicool. All rights reserved

