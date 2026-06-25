◆エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会大阪中央支部予選（２１日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場Ａ面） ▽中学生の部・準決勝 藤井寺ボーイズ９―２東大阪布施ボーイズ＝６回コールド＝

「エイジェックカップ 第５７回日本少年野球選手権大会」（報知新聞社など主催）大阪中央支部予選では、東大阪河内ボーイズが初の決勝進出。藤井寺ボーイズは７年ぶりの切符に王手をかけた。「スギ薬局グループ杯 第１８回日本少年野球報知旗争奪 関西さわやか大会」（報知新聞社など主催）は２１日、準々決勝が行われた。兵庫夙川ボーイズＡ（兵庫県東支部）がチーム初の４強入り。枚方ボーイズＡ（大阪北支部）は昨年王者・大阪柴島ボーイズ（同）を破り、準決勝へ進んだ。

鮮やかな逆転勝ちで、藤井寺が春夏連続出場に王手をかけた。同点で迎えた５回無死二、三塁、２番・谷脇は「バントは得意なので、いつも通りにやった」と投前スクイズ。三走・井田に続き、二走・吉村も一気に生還。２ランスクイズで決勝点を奪った。

好走塁の吉村は「あまり警戒されてなかったので、いけると思った」としてやったりの表情。序盤はリードを許す展開も、盗塁、犠打を絡めて追いつくと、先発・越智も６回２失点。「思っているより投げる事ができなくて、悔しい気持ちはある。みんなが守ってくれると信じて投げた」と３回以降は無安打の力投で流れを呼び寄せた。

６回は井田の２点三塁打、大西の２点二塁打などでコールド勝ち。越智は「次は絶対勝って全国。春は１勝しかできなかったので２勝３勝したい」と大舞台を見据えた。