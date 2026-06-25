人気アイドル集結「IRC 2026 A/W」開催決定 日向坂46・FRUITS ZIPPERら出演者第1弾解禁
【モデルプレス＝2026/06/25】東京ガールズコレクション（以下、TGC）の協力で開催のアイドルとファッションの祭典「第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC」が9月20日に神奈川・横浜アリーナで開催されることが決定。出演者第1弾が解禁された。
【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット
発表されたのは日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOY（※村山結香はスケジュールの都合により欠席）。ライブステージとファッションステージで会場を華やかに盛り上げる。
また新たなイベントビジョンとして、ジャパニーズアイドルカルチャーを世界へ発信することから「GO GLOBAL」が掲げられ、今回のテーマを「GROWTH」に設定。世界へ羽ばたくためにいま必要なのは、このイベントに関わる一人ひとりが成長を重ねていくこと、という想いが込められた。（modelpress編集部）
イベント名称：第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC
日時：2026年9月20日（日）開場 11：00／開演 12：00／終了 16：00（予定）
会場：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
メインアーティスト：日向坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、≒JOY 他
※≒JOY村山結香はスケジュールの都合により欠席
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【写真】日向坂46卒業発表メンバの一人旅ショット
◆日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOYが出演決定
発表されたのは日向坂46・FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・≒JOY（※村山結香はスケジュールの都合により欠席）。ライブステージとファッションステージで会場を華やかに盛り上げる。
◆「第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC」開催概要
イベント名称：第4回 IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 AUTUMN/WINTER Supported by TGC
日時：2026年9月20日（日）開場 11：00／開演 12：00／終了 16：00（予定）
会場：横浜アリーナ（〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-10）
メインアーティスト：日向坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、≒JOY 他
※≒JOY村山結香はスケジュールの都合により欠席
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